Ольга Горбачева раскрыла детали секс-скандала с экс-продюсером 'ВИА Гры'. Видео

Известная украинская певица Ольга Горбачева дала большое откровенное интервью, в котором раскрыла подробности секс-скандала с экс-продюсером группы "ВИА Гра" Дмитрием Костюком. Она призналась, что из-за конфликта ее телевизионная карьера была под угрозой.

Соответствующее заявление она сделала в интервью со своим мужем, продюсером Юрием Никитиным на личной YouTube-канале. Супруги вспоминали знаковые события за 25 лет в музыке на телевидение и Ольга решилась рассказать мужу про скандальный момент (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Горбачева вспомнила, что когда была главной ведущей, а также по совместительству программным директором на музыкальном канале BIZ TV, ее начальником был экс-продюсер "ВИА Гры" Дмитрий Костюк.

Когда у певицы завязался роман с Юрием Никитиным, то она перестала работать круглосуточно и стала уделять время себе и возлюбленному.

"Костюк вдруг высказал недовольство и поставил условие расстаться с Никитиным. После угроз последовало повышение зарплаты, и начались подарки... И это при том, что никаких отношений, кроме профессиональных никогда не было", – рассказала Ольга Горбачева.

Тогда она заявила, что резко высказалась и уволилась с работы.

"Все закончилось тем, что я сказала: "Раз вы цените меня не за то, как я работаю, а за то, с кем я сплю, то мне такая работа не нужна. И уволилась", — сказала Ольга.

Коротко о знаменитости:

Ольга Горбачева – украинская певица, экс-солистка группы "Арктика", телеведущая и журналистка. Родилась в 1981 году в Кривом Роге. Обладает наградой "Золотое перо", которую получила в 2007 году, как "лучшая ведущая развлекательных программ на ТВ". В 1998 году познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году они поженились, однако в 2009 году развелись. Спустя несколько лет снова стали встречаться и в июне 2016 года влюбленные снова оформили брак.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что артист-ментор Ольга Горбачева призналась в эксклюзивном интервью, почему решила закончить карьеру. Она заявила, что советовалась с супругом Юрием Никитиным на счет завершения музыкальной карьеры, а также это связано с духовными практиками.