УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Олег Винник объявил о возвращении на сцену, но есть нюанс

Катерина Галущенко
Люди
3 минуты
2,2 т.
Олег Винник объявил о возвращении на сцену, но есть нюанс

Певец Олег Винник, незаконно сбежавший в начале полномасштабной войны в Германию, объявил о "большом возвращении" на сцену. Выступать он собирается только за границей, а к так называемым волчицам в Украине пока не имеет желания ехать.

Видео дня

В этом году его концерты должны "прогреметь" в Германии, Австрии, Польше и Чехии. Как сообщает команда артиста на личном сайте по продаже билетов, это якобы будут единственные выступления Винника до конца 2024 года. А вот руководительница фан-клуба певца – Валерия Барон – назвала это решение "новой эрой".

Олег Винник объявил о возвращении на сцену, но есть нюанс

Женщина пытается помочь спасти карьеру Винника, делая громкие заявления. В ее коротеньком анонсе фигурирует и начало "новой эпохи", и приближение чего-нибудь великого, и якобы немалое значение музыки артиста.

"Начинается новая эпоха. Я невероятно рада этому общему нашему с вами событию! Что-то большое приближается... С любовью ко всем вам! Будь рядом, когда музыка снова проникнет сквозь стены! Зарегистрируйся, чтобы не пропустить большое возвращение", – говорится в ее объявлении.

Олег Винник объявил о возвращении на сцену, но есть нюанс

На сайте по продаже билетов проходят почти идентичные громкие призывы. "Эксклюзивная предпродажа", "не упусти свой шанс получить ограниченные билеты", "эксклюзивная предпродажа", "сенсация года", "грандиозные живые шоу", "билеты строго ограничены – действуй быстро" – такими заявлениями манипулирует команда Винника, чтобы на концерты артиста пришла публика.

То самое касается способа обращения певца к своим слушателям. Весь анонс был построен таким образом, будто артист обращается к каждому зрителю лично. Такой способ помогает лучше влиять на аудиторию.

Олег Винник объявил о возвращении на сцену, но есть нюанс

"После выпуска своего хита Meine Leute известный артист удивит своих поклонников сенсационным возвращением на сцену! Сенсация года: в 2024 году Олег возвращается с грандиозным живым шоу – и это будут единственные европейские концерты в этом году! Но самое лучшее: билеты сильно ограничены, поэтому спеши и обеспечь себе место на этом незабываемом событии. Не упусти возможность увидеть, как Олег Винник с мощной энергией исполняет свои самые известные хиты и приводит своих поклонников в восторг. Детали предпродажи билетов будут объявлены в скором времени – следите за новостями!" – говорится в анонсе.

Олег Винник объявил о возвращении на сцену, но есть нюанс

Пылких фанатов Олега Винника, вероятно, не беспокоит, что певец незаконно уехал за границу в начале полномасштабной войны и уже 2,5 года живет в Берлине в "российском" районе. И хотя Валерия Барон хвалит его якобы помощь украинской армии, местные активисты отмечают, что за все время пребывания в Берлине Винник ни разу не присоединился к митингам в поддержку Украины и не давал благотворительных концертов.

Олег Винник объявил о возвращении на сцену, но есть нюанс

Как писал OBOZ.UA, самым выдающимся вкладом в победу стал отправленный им "глоток свежего воздуха" для военных на фронт. Воины показали, как принимают от Винника благотворительную помощь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!