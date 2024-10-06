Олег Винник объявил о возвращении на сцену, но есть нюанс

Певец Олег Винник, незаконно сбежавший в начале полномасштабной войны в Германию, объявил о "большом возвращении" на сцену. Выступать он собирается только за границей, а к так называемым волчицам в Украине пока не имеет желания ехать.

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В этом году его концерты должны "прогреметь" в Германии, Австрии, Польше и Чехии. Как сообщает команда артиста на личном сайте по продаже билетов, это якобы будут единственные выступления Винника до конца 2024 года. А вот руководительница фан-клуба певца – Валерия Барон – назвала это решение "новой эрой".

Женщина пытается помочь спасти карьеру Винника, делая громкие заявления. В ее коротеньком анонсе фигурирует и начало "новой эпохи", и приближение чего-нибудь великого, и якобы немалое значение музыки артиста.

"Начинается новая эпоха. Я невероятно рада этому общему нашему с вами событию! Что-то большое приближается... С любовью ко всем вам! Будь рядом, когда музыка снова проникнет сквозь стены! Зарегистрируйся, чтобы не пропустить большое возвращение", – говорится в ее объявлении.

На сайте по продаже билетов проходят почти идентичные громкие призывы. "Эксклюзивная предпродажа", "не упусти свой шанс получить ограниченные билеты", "эксклюзивная предпродажа", "сенсация года", "грандиозные живые шоу", "билеты строго ограничены – действуй быстро" – такими заявлениями манипулирует команда Винника, чтобы на концерты артиста пришла публика.

То самое касается способа обращения певца к своим слушателям. Весь анонс был построен таким образом, будто артист обращается к каждому зрителю лично. Такой способ помогает лучше влиять на аудиторию.

"После выпуска своего хита Meine Leute известный артист удивит своих поклонников сенсационным возвращением на сцену! Сенсация года: в 2024 году Олег возвращается с грандиозным живым шоу – и это будут единственные европейские концерты в этом году! Но самое лучшее: билеты сильно ограничены, поэтому спеши и обеспечь себе место на этом незабываемом событии. Не упусти возможность увидеть, как Олег Винник с мощной энергией исполняет свои самые известные хиты и приводит своих поклонников в восторг. Детали предпродажи билетов будут объявлены в скором времени – следите за новостями!" – говорится в анонсе.

Пылких фанатов Олега Винника, вероятно, не беспокоит, что певец незаконно уехал за границу в начале полномасштабной войны и уже 2,5 года живет в Берлине в "российском" районе. И хотя Валерия Барон хвалит его якобы помощь украинской армии, местные активисты отмечают, что за все время пребывания в Берлине Винник ни разу не присоединился к митингам в поддержку Украины и не давал благотворительных концертов.

Как писал OBOZ.UA, самым выдающимся вкладом в победу стал отправленный им "глоток свежего воздуха" для военных на фронт. Воины показали, как принимают от Винника благотворительную помощь.

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