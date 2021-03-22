Олег Винник їздить на позашляховику з холодильником. Відео

Любов Блажко
Любов Блажко
Люди
68,2 т.
ЗМІ показали, на якій машині їздить Олег Винник

Популярний український співак Олег Винник їздить на величезному пікапі Ford Raptor, де передбачений навіть міні-холодильник. Вартість такого авто від американського виробника перевищує 100 тисяч доларів.

Машина є дуже місткою, оскільки в ній є шість пасажирських місць і одне водійське. Крім того, розробники даної моделі також зробили величезний багажник, в якому може поміститися багато речей. Про це повідомляє youtube-канал Kyiv LIVE (щоб дивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

До слова, у виконавця є шість охоронців, а також особистий водій. Тому зовсім не дивно, що Винник віддав перевагу великому позашляховику. Однак сам він у своїх інтерв'ю не раз зізнавався, що втомився від постійного супроводу охорони і мріє від неї позбутися.

За словами психологів, величезні машини вибирають чоловіки з синдромом Наполеона, щоб компенсувати свої комплекси через невеликий зріст.

Скріншот з відео.
Скріншот з відео.
Скріншот з відео.

Нагадаємо, Олег Винник – український співак, композитор і автор пісень. Здобув популярність в Німеччині, Австрії та Швейцарії як виконавець головних ролей популярних мюзиклів під сценічним ім'ям OLEGG. В Україні став впізнаваним і бажаним артистом після того, як вийшла одна з його перших композицій "Щастя".

Як повідомляв OBOZREVATEL , Полякова позувала на дивані в обіймах Винника. Артист з'явився на знімку в темно-синій сорочці і чорних джинсах. Він обійняв свою колегу, поклавши їй руку на плече.

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