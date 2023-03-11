Олег Скрипка оправдался за слова о ''патриотических циниках'' в адрес украинских артистов: это кремлевский вброс

Лидер украинской группы ВВ Олег Скрипка впервые объяснил свои слова о "патриотических циниках" в адрес артистов Надежды Дорофеевой и Алексея Потапенко. Музыкант заявил, что его мысль перекрутили.

Видео дня

Скрипка подчеркнул, что говорил обо всех звездах, которые раньше пели на русском, а после начала полномасштабной войны переключились на государственный язык. Об этом он сказал в интервью ЖВЛ на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В том, что скандал получил огласку, артист видит "руку Кремля". По его мнению, украинских исполнителей хотят поссорить.

"Это кремлевский вброс. Вот так, чтобы поссорить украинских музыкантов между собой. И со мной это происходит не впервые. Эти скандалы раскручиваются. У меня спросили, что я думаю об артистах, которые раньше были русскоязычными, а сейчас стали украиноязычными. Я не имел в виду именно этих артистов. Это не мое мнение, это все знают, что это патриотический цинизм", – сказал Олег Скрипка.

Напомним, что в конце февраля этого года фронтмен группы ВВ дал интервью, где речь зашла о Наде Дорофеевой и Алексее Потапенко. Из контекста разговора создалось впечатление, что певец назвал коллег "патриотическими циниками".

Заметим, что в декабре 2022 года Дорофеева назвала себя до полномасштабного вторжения РФ инфантильной и безответственной. Она также объяснила, почему считала, что аполитичность – это "классно".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Олег Скрипка ответил готов ли сменить культурный фронт на настоящий и взять в руки оружие. Подробнее об этом – читайте в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!