Олег Скрипка неожиданно сменил образ и стал брутальным

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка снял клип на песню "TWO COLORS" ("Два кольори"), где продемонстрировал свой новый образ.

Знаменитость решил сменить имидж и перекрасил волосы. Соответствующее видео Скрипка опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, артист предстал перед фанатами в жилетке на голое тело и со светлыми волосами, зачесанными назад. Кроме того, певец решил украсить образ черными бусами, длинной серьгой и синими солнцезащитными очками.

Стоит отметить, что пользователи сети явно не ожидали увидеть Скрипку в таком необычном амплуа. Поэтому многие подчеркнули, что звезде это к лицу и засыпали его комплиментами.

"Красавец-мужчина!", "Ого!", "Крут!", "Брутально, брутально", "Вау! Вот это образ!", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Олег Скрипка – украинский рок-музыкант-мультиинструменталист и общественный деятель, актер, вокалист, автор песен, лидер группы "Вопли Видоплясова". Заслуженный артист Украины.

Ранее Олег Скрипка появился в ролике в образе знаменитого Курта Кобейна. "Вопли Видоплясова" презентовали видеоклип к песне "Несе Галя", которую интерпретировали практически до неузнаваемости.

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