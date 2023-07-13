Олег Сенцов, который получил контузию на войне, встретился с новорожденным сыном в день своего 47-летия. Трогательные фото

Известный украинский режиссер, а также боец ВСУ Олег Сенцов, который на днях во время выполнения боевого задания получил контузию, сегодня, 13 июля, отмечает свой день рождения. Бывшему политзаключенному Кремля исполнилось 47 лет.

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В прошлом году кинематографист отмечал день рождения на фронте, однако в этом – сумел попасть домой и отпраздновать с семьей. В частности, с маленьким сыном Демьяном, который родился в декабре 2022 года. Трогательными кадрами встречи с наследником Сенцов поделился на личной странице в Facebook.

"Самый лучший подарок", – прокомментировал совместный кадр с сыном режиссер-воин.

На фото он в военной форме сидит с маленьким Демьяном на коленях, а в руках держит праздничное пирожное со свечкой, готовясь, очевидно, загадать желание.

Фото именинника с сыном разместила у себя в профиле и Вероника Вельч – супруга Олега Сенцова и мама его новорожденного ребенка. На снимке кинодеятель нежно прижимает малыша к себе.

"Когда сердце с сердцем бьется в унисон. С Днем рождения, котик. Возвращайся насовсем к нам. Любим!" – трогательно подписала кадр избранница режиссера.

Отметим, что Демьян родился в декабре 2022 года в Вашингтоне, США. Спустя месяц мальчик получил в Америке украинское гражданство. Соответствующие документы малышу вручала посол Украины в США Оксана Маркарова.

Напомним, Олег Сенцов получил контузию во время одного из боестолкновений с врагом на фронте. Это произошло 8 июля. Украинец записал видео, пока лежал на земле и ждал на эвакуацию.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Сенцов вышел на связь с передовой и рассказал о наступлении ВСУ. Он с собратьями попал под огонь оккупантов и им пришлось вылезать из поврежденной техники.

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