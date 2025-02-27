Олег Кензов пытается получить новое гражданство после пророссийских скандалов за границей, – экс-жена

Украинский певец Олег Кензов, с начала полномасштабного вторжения России уехавший за границу, планирует получить новое гражданство. Об этом заявила его экс-жена Dj Madonna в интервью Богдану Беспалову, отметив, что артист подал документы на получение гражданства Грузии.

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В настоящее время он проживает в Греции со своей супругой. Интервью, в котором раскрыли личную жизнь Кензова, опубликовали на YouTube.

По словам Dj Madonna, Кензов женился на гражданке Грузии и воспитывает ребенка. Она также рассказала, что певец активно осваивает новые музыкальные направления: раньше он исполнял грузинские песни, а теперь начал петь на греческом языке.

"Он живет в Греции. Женился на девушке-грузинке. Поэтому он подает на гражданство Грузии. У него уже ребенок, – отметила Dj Madonna. – Он очень классно поет грузинские песни, сейчас в Грецию переехал – на греческом поет".

Однако у Олега Кензова, как утверждает женщина, есть шанс вернуться в Украину после массовых пророссийских скандалов за рубежом, а также бегства. "Много комментариев, преимущественно хороших, и это меня удивляет", – добавила она.

Ранее было известно, что артист выступает на мероприятиях с участием российских исполнителей. В частности, он был заявлен в качестве участника концерта "russian edition" в Билефельде, Германия, а также выступал на "российской ярмарке" в Бад-Зальцуфлене.

До войны Кензов работал в Украине, а после 24 февраля 2022 года пытался поддержать имидж украинского артиста, записывая песни на украинском языке и выражая поддержку ВСУ. Однако впоследствии он вернулся к выступлениям на русском и начал принимать участие в мероприятиях с пророссийскими артистами.

Несмотря на то, что Кензов юридически остается гражданином Украины, его деятельность свидетельствует о том, что он дистанцируется от украинской культуры и ориентируется на российскую аудиторию. Теперь он даже не упоминает о своих корнях и прошлом творчестве на Родине.

Ранее OBOZ.UA писал, что Олег Кензов устроил "украинскую вечеринку" в Болгарии, где пел на русском и пиарил путинистов. Также он исполнил культовые песни Владимира Ивасюка и группы "Океан Эльзы".

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