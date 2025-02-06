Олег Филимонов досрочно сложил полномочия депутата: его прощальной речи аплодировал весь зал

Известный украинский комик КВН "Одесские джентльмены" и народный артист Украины Олег Филимонов досрочно составил мандат депутата Одесского городского совета. Его решение поддержали коллеги, а после речи присутствующие в зале почтили его бурными аплодисментами, вставая со своих мест.

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В горсовете он представлял партию "Слуга народа", был членом депутатской комиссии по культуре, туризму и международным отношениям. Как звучала речь Филимонова, написало Суспільне.

Артист произнес прощальную речь, в которой поблагодарил городского голову и коллег за совместную работу. Он напомнил, что вся его жизнь была связана с Одессой – здесь он учился, работал, строил карьеру, а затем решил приобщиться к политической деятельности.

"Я очень благодарен вам за плодотворное сотрудничество на протяжении всего периода, когда я работал в горсовете. Вся моя жизнь, начиная с 16 лет, была связана с этим городом. Здесь я учился, женился, писал диссертации, защитил кандидатскую, написал докторскую, покинул должность в университете и пошел на телевидение. Работал почти 20 лет на телевидении и получил почти все телевизионные награды, которые существовали в Советском Союзе. Здесь мне присвоили звание народного артиста Украины. Поэтому могу сказать, что жизнь удалась. Я поработал в горсовете и получил ценный опыт", – сказал депутат.

В конце речи он пригласил депутатов на свои представления, один из которых состоится уже в конце февраля.

Депутаты отмечают, что причиной составления мандата якобы стала творческая деятельность Филимонова и определенная "усталость" от политической жизни.

Олег Филимонов – актер, телеведущий, сценарист, комик и музыкант. Он был ведущим популярного "Джентльмен-шоу", участником команды КВН "Одесские джентльмены", а также известен своими пародиями и юмористическими выступлениями.

В 2020 году баллотировался в мэры Одессы от партии "Слуга народа", но уступил Геннадию Труханову. Стал депутатом горсовета, однако досрочно оставил мандат. В 2014 был одним из первых украинских деятелей, кто публично высказался против аннексии Крыма и российского вторжения на Донбассе.

Напомним, 30 мая 2021 года шоу-бизнес всколыхнуло страшное известие: умер Эван Григор – внук Олега Филимонова. Мальчику было всего 15 лет. Ему стало плохо во время игры в баскетбол, он потерял сознание и не пришел в сознание.

Предварительной причиной назвали остановку сердца. Сам шоумен утверждает, что у внука мог оторваться тромб. Эван Григор – сын младшей дочери Филимонова Карины от первого брака. Она жила в Нью-Йорке шесть лет, где родила сына. Позже семья вернулась в Одессу.

Ранее OBOZ.UA писал, что Галкин показал фото с известными одесситами – противниками Путина, среди которых был Филимонов.

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