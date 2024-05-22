'Мои кумиры!' Галкин показал фото с известными одесситами – противниками Путина

Российский шоумен, с начала полномасштабного вторжения поддерживающий Украину, Максим Галкин в Израиле посетил спектакль про Одессу "Made in Одесса" украино-израильского сатириста Яна Левинзона и юмориста Олега Филимонова, в честь чего опубликовал с кумирами фотографию. Целью выступления было рассказать зарубежным зрителям о традициях Одессы, ее колорите и культуре.

"Сегодня был счастлив в Петах-Тикве посмотреть спектакль "Made in Одесса" моих кумиров Яна Левинзона и Олега Филимонова. Спасибо за прекрасный вечер, фирменный юмор, неповторимую интонацию и щемящую грусть!" – подписал шоумен опубликованный в Instagram снимок.

"Всех артистов вполне можно назвать противниками Путина, ведь о политической позиции Галкина известно уже более 2 лет, Левинзон активно рассказывает об одесской культуре за границей, а Филимонов еще с начала войны России против Украины в 2014 году заявлял о своем патриотизме и устраивал благотворительные представления.

Более того, Олег Филимонов почти всю свою жизнь был связан с русской культурой, но с начала полномасштабного вторжения перестал контактировать со знакомыми из России. В интервью Sheinkin40 он рассказал, что еще с 2014 года отказался ступать на русскую землю.

"Пока что не могу общаться [со старыми знакомыми из России]. Не поднимается рука просто набрать телефон. Они не набирают. У меня есть радикальная позиция. Я перестал ездить в Россию и работать. Хотя часть моего рынка, огромная часть моей работы была в Москве и России, где-то процентов 70 заработков. Но в 2014 году, когда произошла аннексия Крыма, я себе сказал, все, Вася (это я), ты туда не ногой. Все, я выразил свое", – рассказал он.

В частности, участник КВН-команды "Одесские джентльмены" рассказал, как сейчас живет в Одессе с женой. По его словам, он раньше постоянно удивлялся тому, как граждане Израиля могут жить во времена постоянной вооруженной агрессии, а они ему отвечали: "Знаешь, если мы начнем бояться, мы перестанем жить". Сейчас эту же черту Филимонов заметил у одесситов.

"Это абсолютно точно соответствует отношению одесситов сегодня к тому, что происходит там у нас. Потому что нас бомбят, ракеты падают, взрываются, люди гибнут. Все это, к сожалению, очень ужасно. Это действительно ужасно. Но одесситы продолжают ходить в театр, продолжают ходить в рестораны, кафешки, собираться с друзьями, есть шашлыки, выходить на природу. Потому что, если мы начнем бояться, мы перестанем жить. Вот и все. Надо не бояться", – продолжил юморист.

В частности, что Филимонов, что Левинзон все еще общаются на русском языке, но замечают, что в Одессе появилась тенденция в использовании украинского в публичном пространстве. Они считают, что если распространение государственного языка не перестанет быть таким активным, как сейчас, то через 10 лет люди искоренят русский. Это явление Филимонов объясняет тем, что "людям становится противно" общаться на языке врага.

Сам он переходит на украинский в случае, когда к нему обращаются на государственном языке и отмечает, что свободно может говорить. Однако Левинзон "не имеет необходимости" переходить на украинский, что ему не так уж легко удается.

Ранее OBOZ.UA писал, что российский спортсмен Николай Валуев вызверился на Аллу Пугачеву и Максима Галкина за их поддержку Украины. За политическую позицию шоумен получил звание "клоуна".

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