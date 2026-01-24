'Окна хотели повылетать': Елена Мозговая оказалась в эпицентре российской атаки и рассказала, что с ней сейчас

Ночь на 24 января, когда страна-агрессор Россия в очередной раз нанесла удар по Киеву, стала одной из самых страшных для музыкального продюсера Елены Мозговой. Знаменитость оказалась в самом эпицентре взрывов, из-за которых в ее доме едва не повылетали окна.

Видео дня

Как поделилась продюсер, много обломков сбитых вражеских дронов падали на соседские дворы, но, к счастью, обошлось без пострадавших. Об ужасной ночи она рассказала на личной странице в Instagram.

"Нам сегодня прилетали куски сбитых дронов со всех сторон. Слава Богу не в дома, соседям во двор. Все живы. Окна хотели повылетать, но удержались. С другой стороны, чуть дальше, также упал кусок дрона. К чему я... Жизнь наша очень непредсказуема, но все равно жить надо, радоваться надо и обязательно творить", – написала продюсер.

Однако, несмотря на террористическую деятельность РФ, Алена Мозговая не отчаивается. Продюсер продолжает работать над апрельскими и концертами, которые, по ее обещанию, будут прекрасными и душевными.

"Музыка это то, что спасает нашу менталочку, то, что согревает душу и лечит сердце. Будем жить, творить, любить", – подытожила Мозговая.

Напомним, что в ночь на субботу, 24 января, Россия устроила комбинированную атаку на Киев и область. Сначала враг применил для удара по столице "Шахеды", а затем ракеты различных типов, в частности, "Искандеры", "Цирконы", 9М727 и Х-32. К сожалению, в результате обстрела есть погибшие и раненые.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что представительница Украины на Детском Евровидении София Нерсесян попала под российскую атаку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!