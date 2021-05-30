"Океан Ельзи", Юлия Санина, Джамала: как украинские звезды поздравили с Днем Киева

В воскресенье, 30 мая столица Украины отмечает праздник – День Киева. К поздравлениям присоединились и украинские селебритис, такие как Джамала, Юлия Санина, Катя Осадча и другие, которые опубликовали трогательные записи в соцсетях, где признались столице в любви.

OBOZREVATEL собрал подборку самых лучших поздравлений с Днем Киева от украинских знаменитостей в Instagram и Facebook.

Популярная ведущая растрогала поклонников чувственным постом в Instagram, написав признание в любви к Киеву. Звезда добавила также фото, на котором позирует возле дерева каштан.

"Киев, с днем рождения! Киев это мое детство, это маршрут 18 троллейбуса и прогулки Владимирской горкой. Церковь на улице Мостицкой, каток Льдинка, под аркой Дружбы народов, где я так и не стала фигуристкой. Куреневский рынок, где был куплен лучший друг детства – рыжий кот Макс. В​се это мой Киев. Я очень жалею, когда вижу, как разрушают исторические здания, и в такие моменты хочется посмотреть в глаза этим людям, кому новое блестящее из стекла и бетона лучше, чем памятник архитектуры. Но несмотря на все не теряю надежду, что город перестанут разрушать и застраивать хаотично и Киев станет еще красивее, чем был в моем детстве. Люблю тебя, Киев", – написала знаменитость.

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Присоединилась к поздравлением с Днем Киева и солистка группы The Hardkiss. Санина коротко написала в Instagram:

"Kyiv! You rock. С днем города, родной Киев".

Певица также опубликовала трогательный пост в Facebook, в котором призналась в любви столице Украины. Звезда также добавила серию фото, сделанных возле цветущего каштана.

"Город, который я безумно люблю! С днем рождения тебя! Киев – город каштанов", – сообщила в соцсети артистка.

Опубликовала свое поздравление в Facebook с Днем Киева и украинская группа, во главе с солистом Святославом Вакарчуком.

"С днем твоим, наш вечерний, утренний, громкий, тихий, концертный, рабочий, ежедневный и праздничный, желанный и мечтательный, наш ритм, наш дом, наш Киев!" – написал коллектив в соцсетях.

Растрогала своей записью в Instagram на честь Дня Киева украинская певица Наталка Карпа. Она поразмышляла о том, что для нее значить этот город.

"Признаюсь честно – этот город меня закалил! Научил быть честным, в первую очередь с собой! Этот город придал мне уверенности! Я часто люблю колебаться и долго принимать решение, но это о Карпе в Киеве сейчас. Так, пять лет в моем паспорте штамп с киевской пропиской, хотя знакомство и жизнь здесь началась гораздо раньше. Здесь живу я, моя семья, мои друзья и близкие люди. Этот город ярких огней и неподдельных эмоций!" – заявила артистка.

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