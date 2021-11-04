'Оказалась в психбольнице': Мишина рассказала о серьезных проблемах с психикой

Украинская актриса кино и театра Ксения Мишина призналась, что в 18-летнем возрасте попала в больницу с психическими расстройствами. Студентку долгое время мучили панические атаки, апатия к жизни и высокое давление.

Первую часть истории о том, как она пережила подавленное состояние, героиня 1 сезона "Холостячки" выложила на свою страницу в Instagram. Артистка отметила, что выявить проблему и обратиться к специалистам ей помогли родители.

Все началось с утраты интереса к обучению в экономическом университете. Молодая красавица перестала получать высокие баллы и интересоваться студенческими событиями, а затем и вовсе почувствовала, что выбранная профессия ее "не цепляет".

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"В какой-то момент я поймала себя на мысли, что смотрю на все будто из аквариума. Я вижу, что жизнь идет, но она где-то там за стеклом, а я в воде без всякой надежды на спасение", – описала свое состояние актриса.

Однажды Ксения выпила кофе в столовой, а через час ей стало плохо. Вечером родители отвезли дочь в больницу, где медики определили, что у 18-летней девушки слишком высокое давление.

"С того дня начался мой персональный ад. Каждый день происходили панические атаки. Именно тогда я узнала, какие бывают страхи у людей: страх смерти, страх жизни, страх всего", – вспомнила Мишина.

Семья артистки очень волновалась за нее, поэтому вместе они объездили многие медицинские учреждения. Жизненные показатели были в норме, однако проблема не исчезала.

В конце концов было принято решение отвезти Ксению на осмотр в психбольницу, откуда ее направили к психотерапевту.

Рассказом о своем опыте актриса хочет показать, что ментальные проблемы столь же важны, как и физические. Кроме этого, она просит не презирать людей с паническими атаками, ведь только они знают, как сложно жить с этим недугом.

Кратко о звезде:

Ксения Мишина – украинская актриса кино и театра. Родилась в 1989 году в Севастополе. В 2007 году она получила звание вицемис на конкурсе красоты "Севастопольская красавица". Стала известна благодаря участию в 1 сезоне шоу "Холостячка".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ксения Мишина рассказала о том, какие отношения связывают ее с победителем шоу "Холостячка" Александром Эллертом. Между парой больше нет романтической связи.