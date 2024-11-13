Охранник на концерте Jerry Heil возмутил сеть грубым комментарием в сторону фанатки. Видео

Грубое поведение охранника на концерте украинской певицы Яны Шамаевой, более известной под сценическим псевдонимом Jerry Heil, вызвало сильное возмущение в сети. Он агрессивно ответил поклоннице артистки, которая хотела задать ей вопрос.

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Соответствующее видео появилось на странице одной из пользователей TikTok. Доподлинно неизвестно, кем именно был этот мужчина, однако он вел себя как охранник, поэтому его стали так называть в комментариях к ролику.

Поклонница Jerry Heil обратилась к певице с просьбой назвать любое слово, чтобы она могла сочинить с ним песню. Однако до того, как исполнительница успела сказать хоть что-то, мужчина грубо ответил фанатке: "Нет девочка, не задерживай". К тому же, фраза прозвучала на русском языке.

Такое поведение вероятного охранника вызвало негативные эмоции у пользователей сети. Под видео появилось большое количество комментариев от возмущенных украинцев.

"Почему отвечает охрана, не дав ответить Яне?"

"Так триггернула охрана, разговаривающая болотной".

"Ммм, "девочки не задерживайте" это что-то на украинском?"

"Тот кто говорил не задерживать, потратил на свои слова больше времени, чем автор видео и сама Джерри вместе".

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