Охотятся за яйцами и раздают в мешочках монеты: как королевская семья празднует Пасху. Фото

В Великобритании, в частности в Виндзоре, есть много традиций, связанных с Пасхой. Одна из них – декорирование дерева яйцами, цветами и другими украшениями. Также этот величественный праздник в королевской семье не проходит без традиционных блюд. Они готовят вкусности из баранины и яиц, паштет из говядины или кекс с карамелизированным яблоком.

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Какие еще особенности есть в праздновании Пасхи "по-королевски"? Читайте в материале OBOZREVATEL.

Пасхальные каникулы

Дети в Великобритании ежегодно с нетерпением ждут пасхальных праздников. Ведь начинаются каникулы: в государственных учебных заведениях – две недели, а в частных – три. Во время отдыха юные принцы и принцессы принимают участие в играх с разрисованными яйцами, и в соревнованиях на создание лучшей пасхальной шляпки Easter Bonnets, которую украшают лентами и цветами. Кстати, эти традиции переняли и дети из обычных семей.

Большой четверг

У Виндзоров Пасха начинается в Большой четверг (Maundy Thursday). В этот день королева Елизавета II посещала соборы или аббатства для вручения денег пенсионерам за добрые дела в церковном сообществе. Ее Высочество дарила людям по два кожаных мешочка красного и белого цвета, внутри которых были монеты разного вида: в первом – небольшая сумма денег, а во втором – монеты с выгравированным изображением Елизаветы II. Интересно то, что количество вознаграждения равнялось возрасту правительницы. То есть когда ей было 95 лет – вручала по 95 пенсов.

После смерти королевы Елизаветы неизвестно, как будет реализована эта традиция в 2023 году. Возможно, теперь будет вручать монеты Чарльз III, новый король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Лакомства к празднику

В Великобритании не принято выпекать куличи. Здесь готовят так называемые hot cross buns (булки с изюмом и пряностями (корицей, мускатным орехом и гвоздикой) и белым крестом по центру). Крест на булочке символизирует распятие Иисуса.

Английский фольклор содержит множество предрассудков, связанных с горячими булочками. Говорят, это лакомство, испеченное в Страстную пятницу, не портится и не плесневеет в течение следующего года. Еще одно из распространенных мнений: горячие булочки, взятые с собой в морское путешествие, защищают от кораблекрушения. А если их повесить на кухне, они, как говорится, ограждают от огня.

Символы Пасхи у британцев

На Пасху на королевском столе всегда есть яйца. Они символизируют новую жизнь и камень, закрывающий вход в гробницу Иисуса. Раньше эти продукты разрисовывали, а сейчас все чаще производят их из шоколада, куда внутрь кладут маленький сюрприз, карамель или орехи. Королевские повара украшают яйца цветами из сахара или рисуют сверху животных из глазури. Особенно изысканный вариант – яйца из темного шоколада и мяты.

Еще одним символом праздника является Кролик (Easter Bunny). Его фигурки часто изготовляют из черного или молочного шоколада. Дети в королевской семье искренне верят, что пасхальные подарки приносит им этот пушистый зверек. Однако он очень скромный, поэтому оставляет дары у них дома или в саду.

Внуки Елизаветы II имеют любимую игру: их родители прячут яйца из шоколада в комнатах или на улице, а малыши, проснувшись, отправляются на поиски сладостей. Такая игра называется охота на яйца (Egg Hunt).

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