Охлобыстин призвал канонизировать террористов 'ДНР' Захарченко, 'Гиви' и 'Моторолу'

Звезда сериала "Интерны", российский актер-путинист Иван Охлобыстин, который в прошлом был священником, предложил канонизировать как святых трех боевиков, наставивших оружие на украинцев. Речь идет об экс-главаре "ДНР" Александре Захарченко, ликвидированном в 2018 году, а также убитых террористах Арсене Павлове с позывным "Моторола" и Михаиле "Гиви" Толстых.

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Прихвостень Кремля заявил, что лично их знал и считает достойными людьми. Об этом Охлобыстин сказал в комментарии пропагандистам, когда в очередной раз заявился в оккупированные украинские города.

"Я их знал лично и я свидетельствую, что они достойны этого. Они могут быть местночтимым. А дальше, за каноническим рядом, если чудеса начинаются, воздятся к всероссийским", – выдал актер.

Несмотря на то, что у всех трех террористов не было никакой связи с церковью, за них нужно молиться, считает ура-патриот.

"Вера не только через ритуалы, вера – в отношении к людям. Они были бессребреники, они бились за справедливость", – добавил Охлобыстин.

Россиянин заявил, что все трое убийц "считали себя православными христианами", а значит российская церковь должна признать их святыми.

Кстати, "святым" очень скоро может стать сын Охлобыстина. Путинист, который недавно "поймал пулю" на Донбассе, рассказал, что его первенец Василий пошел воевать. Сам пропагандист уверяет, что эту "школу жизни" должен пройти каждый мужчина.

Ранее OBOZ.UA писал, что в 2023 году о канонизации заговорил и пропагандист Соловьев. Он показал фото ликвидированных главарей террористической группировки Захарченко, Толстых и Павлова, назвав их "героями, которые до сих пор не отомщены". В список "святых" также попала дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарья.

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