'Вылила на себя хорошую порцию кипятка': певица KRUTЬ впервые показала шрамы на теле и шокировала фанов своей историей

Популярная украинская певица и бандуристка KRUTЬ (настоящее имя Марина Круть) впервые рассказала, как в 8 лет опрокинула на себя порцию кипятка и заработала ожоги 3-4 степени. Шрамы остались на теле исполнительницы на всю жизнь. Долгое время она не могла принять их, а потому тщательно скрывала.

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Однако теперь мнение знаменитости касательно женского тела и его "неидеальностей", включая шрамы, заработанные впоследствии несчастных случаев, кардинально изменилось. KRUTЬ решила показать собственные раны, снявшись в нежной фотосессии в белье. Кадрами и личной историей она поделилась в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Когда мне было 8, я вылила на себя хорошую порцию кипятка. Первая домедицинская помощь у меня была – мазание соседки маслом моих ног (запомните, никогда такого нельзя делать). Я лежала в больнице 4 месяца. 3-4 степень. Врачи сказали, что можно пересадить кожу, но денег не было", – шокировала поклонников знаменитость.

Свой пост бандуристка решила написать на фоне громкого скандала вокруг ведущих Владимира Остапчука и Богдана Буше, а также рэпера Позитива, которые заявили, что девушка "не может быть 10 из 10, если она не делает депиляцию". Популярные мужчины принялись оценивать женщин, чем спровоцировали шквал критики в свой адрес. В ответ на это Круть и решила рассказать собственную историю и убедить украинок, что они прекрасны и достойны любви, несмотря на шрамы, волосы на теле и прочее.

"Я не открывала свои шрамы до 18 лет. Я в прямом смысле не показывала их никому. Мне казалось, что меня никто не полюбит такой. Я не выйду замуж. Я не рожу детей. Мне казалось, что люди будут тыкать пальцами на мои шрамы, если увидят. В близости я просила всегда выключать свет. Я не купалась на общественных пляжах. Потом у меня появился еще и целлюлит, и растяжки на бедрах от гормонального сбоя в 16. Я не могла на себя смотреть. Мне непросто делиться таким, скажу я вам. Но: "Девочка. Если бы ты знала, как ты хороша когда в себе не имеешь страха!", – поделилась Круть, процитировав в конце строчку из поэзии современного автора Юрия Издрыка.

Артистка призналась, что делала кучу манипуляций со своим телом, дабы спрятать всего его "изъяны": неудобное белье, втягивание живота при объятиях с партнером, прикрывание небритых ног платьем, невозможность поднять руку, когда там не брито, депиляции и так далее. Все это, как осознала позже знаменитость, она делала не для себя, а для того, чтобы понравится другим.

"Внешняя красота может быть исключительно элементом заботы и любви к себе. Тогда я поняла, что чтобы я с собой не делала и как бы ни пыталась понравиться кому-то. Любить и быть со мной все равно будут из-за другого. Точно не из-за внешнего. И никто никогда мне не сказал, что мои шрамы некрасивые. Они красивые. Они уникальны. Они часть меня, а если я люблю себя, то люблю и их. Я такая как есть. И никто. Никто. Никто не имеет права оценивать вашу внешность по каким-либо воображаемым стандартам. Принимайте и любите себя", – резюмировала Круть.

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинский певец Владимир Дантес вмешался в скандал Владимира Остапчука, который на авторском шоу заявил, что для него женщина "не 10 из 10, если у нее небритые ноги". Высказывания звезды и его гостей о женском теле и их предпочтениях вызвали волну критики в сети, поэтому исполнитель представил свой мини-трек, где заверил женщин, что они идеальны с волосами и без них. Подробности – в нашем материале.

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