'Это ограниченность или тупость'. Лесь Заднепровский резко отреагировал на оправдание Ларисы Кадочниковой из-за громкого языкового скандала

Известный украинский актер и народный артист Украины Лесь Заднепровский заявил, что не верит в искренность слов своей коллеги Ларисы Кадочниковой, которая недавно попала в громкий языковой скандал, а затем попыталась публично оправдаться. Актриса, которая со сцены заявила, что не будет выступить на украинском языке, потому что всю жизнь говорит по-русски, позже объяснила поступок тем, что растерялась перед выступлением.

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Лесь Заднепровский считает, что разговоры о растерянности – это лицемерие, потому что актриса всю жизнь на сцене и хорошо умеет овладевать собой. Артист также упрекнул коллегу в том, что за всю жизнь так и не смогла выучить украинский, а еще добавил, что вычеркнул ее из списка своих знакомых. Об этом актер рассказал в интервью OBOZ.UA

Напомним, на днях вокруг Ларисы Кадочниковой разгорелся языковой скандал. На церемонии вручения премии Национального союза кинематографистов Украины имени Сергея Параджанова в Доме кино артистка выступала с речью, которую объявляла на русском языке. Когда артистку попросили перейти на украинский, она отказалась. Актриса заявила, что имеет право говорить на любом языке, и попросила уважать его выбор. Также артистка подчеркнула, что многое сделала для Украины и призвала относиться друг к другу с пониманием. Позже она заявила, что просто растерялась, получив замечания.

Лариса Кадочникова наиболее известна зрителю в роли Марички из ленты "Тени забытых предков" Сергея Параджанова, где играла в паре со знаменитым Иваном Миколайчуком. С 1964 года актриса служит в труппе столичного Театра Леся Украинки. В Киев приехала из Москвы, где родилась и выросла. Артистка имеет звание народной от Украины, а также от России. От последнего не отказалась, несмотря на войну, которую страна-агрессор развязала против Украины.

"Я не верю в то, что она растерялась, как оправдывалась впоследствии, – говорит Лесь Заднепровский. – Лариса достаточно, простите, пожилой человек, опытная актриса, всю жизнь на экране, на сцене Театра имени Леси Украинки. И сказать, что вдруг испугалась – в это не верю. И играть в таких фильмах, которые стали знаковыми для украинского общества, а потом говорить "какая разница" – тоже недопустимо. Она заявила со сцены, что достаточно того, что в театре играет на украинском. Выходит, использует язык, чтобы только отработать зарплату? Человек, всю жизнь проживший в Украине, не смог выучить язык. Это об ограниченности или великодержавной тупости. И повторюсь: не верю в эти извинения".

"Она знает, в какое время мы живем, что происходит в Украине. Не в космосе живет, да? Смотрит телевизор, слышит новости, спасается в бомбоубежище от ракетных ударов. Такая, извините, зашоренность не украшает актрису, занимавшую почетное место в пантеоне украинского кинематографа. У меня к ней отношение было совсем другое, а теперь этого человека для себя вычеркнул", – добавил актер.

Лесь Заднепровский говорит, что знает Ларису Кадочникову лично: "Работали вместе в театре и в кино снимались. Так случилось, что после окончания театрального института я четыре года служил в Театре Леси Украинки. У меня было приглашение в Театр Франко, но по партийным линиям последовали анонимки. Мол, семейность разводим – в театре отец, мать, а теперь будет и сын. Это сейчас династии – это престижно, а тогда это приветствовалось только в рабочих профессиях. Отцу сказали: "Михаил Александрович, ну не надо, чтобы здесь бегали партийные проверки". Эта история очень подкосила его, сказал руководству: "Спасибо, дослужился". И я попал в другой театр, где пришлось учиться профессионально разговаривать на русском, потому что вырос в украиноязычной среде".

Полное интервью с Лесем Заднепровским читайте в воскресенье, 19 января.

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