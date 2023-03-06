Огневич резко отреагировала на вопрос о женитьбе и рождении детей: это не ваше дело, какая вам разница?

Украинская певица Злата Огневич, не рассказывающая подписчикам о личной жизни, поделилась, что вопрос о браке и детях считает самым бестактным из всех. Исполнительница призналась, что такие вопросы ей иногда задают поклонники и близкие.

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Звезда считает, что "счастье любит тишину" и пообещала поделиться, если ей будет что рассказать. Об этом она сказала в подкасте на YouTube-странице канала "Дом" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Ведущий шоу поинтересовался у гости, как она реагирует на вопросы о замужестве и рождении детей.

"Это вообще самый некорректный вопрос, который можно задать. У каждого человека есть свои личные причины, почему я не замужем, нет детей. Есть женщины, которым здоровье не позволяет. Чего вы лезете к женщине с этим вопросом? Это делают очень близкие люди: твои подружки, семья, отец. Какое вам дело, почему у меня нет до сих пор детей?" – начала артистка.

Огневич подчеркнула, что в свое время дети у нее появятся или она будет нянчить других малышей.

"Это не ваше дело. Я говорю: "Я обязательно расскажу вам, когда рожу ребенка или выйду замуж", – добавила певица.

Звезда считает, что корректность в людях нужно воспитывать с детства. Своим детям, мечтает Злата Огневич, она будет объяснять, что личных вопросов лучше избегать.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Огневич с бранью раскритиковала новый трек украинской группы BORSCH. Подробнее о скандале – читайте в материале.

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