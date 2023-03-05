Злата Огневич с бранью раскритиковала новую украинскую группу BORSCH: что с ней не так

В сети появился клип на песню под названием GORILKA авторства новоиспеченной украинской группы BORSCH. Как точно подметили многие интернет-пользователи, видеоряд, как и сама композиция, переполнены абсурдными стереотипами об Украине и так называемой шароварщиной, которая репрезентирует нашу культуру крайне примитивно. Увидев ролик, не смогла промолчать и известная украинская певица Злата Огневич.

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Артистка гневно обратилась к участникам группы, заверив, что их работа не имеет ничего общего с истинной украинской культурой. Своей реакцией она поделилась в InstaStories.

Подобные видеопроекты играют на руку пропаганде РФ и нашему врагу в целом. Российская власть столетиями пыталась уничтожить украинскую идентичность и глубину нашей культуры, а на ее место поставить искаженный образ "недалеких" украинцев, которые целыми днями пьют "горілку", едят борщ с салом и носят козацкий чуб. Все это и даже больше можно увидеть в клипе группы BORSCH.

"Это е*аный стыд. Это не украинская культура. Столько всего крутого и достойного имеет наша страна, но вот находятся "творцы", которые пропагандируют обратные нарративы", – не сдержалась Огневич.

Исполнительница подчеркнула, что у украинского народа есть множество достоинств, которые нельзя сводить к такому явному искривлению элементов национальной культуры, безвкусице и стереотипизации.

"При всем уважении: кроме борща, вареников, живописного украинского села, мы еще: умная, талантливая и креативная нация. Со своим культурным достоянием, давней историей. Думаю, именно это и нужно культивировать и показывать мировой общественности. И, кстати, у украинцев есть вкус и интеллект. Но нас такими не хотят видеть именно из-за шароварщины, которая была нарративом пропаганды, направленной против всего настоящего украинского", – высказалась певица.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Огневич поделилась с подписчиками двумя историями, связанными с россиянами и их наглостью. Артистка рассказала, что накануне годовщины полномасштабной войны в Украине к ней и ее комаде обратились с двумя циничными предложениями о сотрудничестве со страной-террористкой.

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