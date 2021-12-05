Огневич показала соблазнительные формы в новой фотосессии по мотивам мюзикла "Кабаре"
Украинская певица Злата Огневич снялась в откровенной фотосессии по мотивам мюзикла "Кабаре". Она отметила, что на создание истории вдохновил третий выпуск шоу "Холостячка" с ее участием.
Фото для издания JetSetter исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram. "Жизнь – это Кабаре, как пела прекрасная Лайза Минелли", – прокомментировала она (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
"На создание этой истории jetsetterua вдохновил наш третий выпуск "Холостячка2021", полностью посвященный кабаре, театру. И, конечно же, тот самый огненный танец в моем исполнении", – написала Огневич.
Певица добавила, что для нее это был вызов. Она отметила, что хотела порадовать мужчин, а также открыто танцем сказать о женской свободе и принятии.
Как сообщал OBOZREVATEL, Огневич во время шоу "Холостячка-2" выбрала Андрея Задворного. Однако выбор певицы многие украинцы не оценили и раскритиковали.