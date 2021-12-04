Злату Огневич захейтили за выбор Андрея в финале 'Холостячки': певица ответила

Главная героиня романтичного реалити-шоу "Холостячка-2", 35-летняя украинская певица Злата Огневич в финале проекта сделала свой выбор и сказала "да" Андрею Задворному, что многие украинцы не оценили. В сети на знаменитость и ее мужчину сердца обрушилась критика.

Поклонники певицы стали писать, что Андрей Задворный не подходит ей или, что лучше она выбрала бы другого мужчину. Злата не стала молчать и ответила подписчикам на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В 12-м выпуске проекта "Холостячка-2" Злата Огневич сходила на три финальные свидания с Дмитрием Шевченко, Андреем Задворным и Романом Свечкоренко. Она побывала с ними в пустыне Сахара, покаталась на велосипедах и посетила дайвинг.

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В результате финальной недели, "холостячка" сделала свой выбор и сказала заветное "да" бизнесмену Андрею Задворному. Подробнее о том, как прошел 12-й выпуск, читайте в материале OBOZREVATEL по ссылке тут.

В сети бурно отреагировали после того, как узнали, что Злата и Андрей вместе. Многие стали критиковать выбор певицы.

"Бред какой-то", "Верните потраченное время", "Зачем обманывать зрителей так откровенно. Ведь видно же, что Злата Андрея не любит". "Разочарование века", "Ложь, что проект про настоящие чувства", "Вкус у Златы не очень", "Злата, ты еще никогда так не ошибалась", "Неправильный выбор", "Ужасный выбор", "Променять Диму на это", "Столько достойных мужчин было", "Думаю он вас разочарует", "Не верю", "Жаль", "Наиграно, капец", "Кошмар", "Разочарование", – пишут люди.

Что касается комментариев под постом Дмитрия Шевченко, то пользователи сети поддержали его и пожелали найти настоящую любовь.

Вскоре Злата опубликовала пост на личной странице в Instagram, в котором написала, что все комментарии "глубоко удивляют ее".

"Уникальный проект #Холостячка, который, кроме романтической истории, человеческих отношений, ещё и обнажает самые потайные двери в души общества. В свою очередь, я не буду переходить на оскорбления в Вашу сторону, так как это ровным счётом ничего не даст. Вот эти все комментарии (от абсолютно незнакомых людей) меня глубоко удивляют", – написала она.

Певица добавила, что у нее нет привычки писать гадости незнакомым людям, однако поблагодарила хейтеров, что "нашли время выпустить ракету в комментариях".

"Я люблю свою энергию направлять в другую сторону. А Вас благодарю, что нашли для меня время, завелись, как нужно и выпустили ракету в комментариях. Только вот, у настоящих ракет, тех, что вверх и к свету – другое топливо", – подытожила знаменитость.

Что известно об Андрее Задворном

Бизнесмену Андрею Задворному 32 года, он родом из Латвии. Получил образование в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого в Харькове, а после переехал в Киев. Мужчина уже был женат, и в браке у него родилась дочь по имени Кира. Владеет собственным производством деревянных развивающих игрушек для детей от года до 10. Увлекается палапланеризмом, малаой авиацией, баскетболом, тайским боксом и дайвингом.

Коротко о знаменитости:

Злата Огневич (Инна Бордюг) – 35-летняя украинская певица родом из Мурманска. Артистка представляла Украину на "Евровидение" в 2013 году. Также была участницей латино-бэнда и пела в Государственном ансамбле песни и танца ВСУ.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что участник "Холостячки-2" Дмитрий Шевченко прокомментировал свое поражение, заявив, что это был сложный путь.