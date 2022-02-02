Сестры-близняшки забеременели одновременно и родили детей с разницей в два часа. Фото

Однояйцевые близнецы Рэйчел и Ким Сондерс из США почти одновременно забеременели, а затем родили детей с разницей всего в два часа. Это случилось несмотря на то, что прогнозированные сроки врачей не сходились между собой. При этом сестры вышли замуж не за близнецов, а свадьбы сыграли в разные даты.

Как пишет Daily Star, малыш Уильям "Трип" Соул появился на свет 8 июля в 23:27, а его двоюродный брат Филип Кроуфорд – 9 июля в 1:28.

Детям уже по полгода и они хорошо ладят между собой. Кроме того, малыши очень похожи внешне.

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О своем уникальном случае сестры рассказывают в TikTok, где у них уже более 282 000 подписчиков.

"Мы знали, что хотим детей одновременно, и забеременели в том же месяце", – говорят Сондерс.

Схватки у будущих матерей начались в одно и то же время. Девушки схватили сумки и вместе направились в больницу.

Интересно, что Трип родился с меньшим весом, чем Крю, который появился на свет на пару недель раньше срока.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как родить близнецов. На это влияет дата зачатия.