Одновременно зачатые брат и сестра родились с разницей в 5 лет. Как так вышло

Британка Анна Хипкин недавно узнала, что младший на пять лет брат на самом деле ее близнец. Оказывается, ее мать заморозила один эмбрион, чтобы родить второго ребенка, когда будет готова.

Как пишет Daily Star, на своей странице в соцсети 19-летняя Хипкин выложила видео (пост видно только друзьям. – Авт.), в котором рассказала, что ее 13-летний брат Джек был зачат в то же время, что и она. Об этом, по словам девушки, она узнала во время обеда с родителями.

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"Когда за обедом ваши разведенные родители случайно говорят вам, что ваш 13-летний брат на самом деле ваш близнец, а вам 19..." – отметила девушка.

Хипкин объяснила, что зачатие происходило с помощью искусственного оплодотворения (ЭКО).

Но вместо того, чтобы вынашивать близнецов, ее мать решила заморозить один эмбрион до тех пор, пока не будет готова ко второму ребенку. Эта готовность у женщины наступила через пять лет после рождения дочери.

"Это означает, что мы оба были зачаты в миске, а потом меня поместили обратно в маму, а моего брата – в морозилку на пять лет в виде эмбриона. Дошло до пяти лет, когда Джек пролежал в морозилке, и они сказали: "Мы его разморозим". Честная игра с ним. Итак, между нами пять лет, мне 19, а ему 13, почти 14. Очевидно, что мы не однояйцевые близнецы, но биологически, технически мы близнецы", – рассказала девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сестры-близняшки родили сыновей с разницей в два часа. При этом их сроки не совпадали.