''Одно на всех'': младшая дочь Ребрик озвучила свое желание, связанное с Путиным, и насмешила сеть. Видео

По случаю международного Дня смеха, отмечаемого 1 апреля во многих странах, украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик решила поднять настроение своим поклонникам. Знаменитость отправилась со всей семьей в загородный дом и устроила с дочками пикник. Младшая наследница Полина произнесла тост, который не только позабавил, но и удивил звездную маму.

Видео дня

Видеоролик Ребрик распространила в Instagram, где на нее подписаны 800 тысяч человек. Четырехлетняя Поля, сидя на пуфе, подняла кружку какао с маршмеллоу со словами: "За то, чтобы Путин сдох". Лилия не смогла сдержать смех (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Кто-то подумает, что это первоапрельская шутка, но нет", – лаконично подписала новый пост супруга танцора Андрея Дикого. Фолловеры актрисы написали в комментариях, что мы живем в такое время, когда даже дети мечтают не о новой игрушке или щенке, а о благополучии родной страны.

"Господи, наши дети. Одно желание на всех", "И чем быстрее – тем лучше", "За вас, девочки, и чтобы побыстрее исполнилось желание Полины", "Поля, браво", "Это сейчас, наверное, все дети такого желают. У моих детей сейчас только одни игры и желание. Бьем Путина", "Молодчинка", "Это не шутка, это мечта и желание всех украинцев", – пишут пользователи сети.

Напомним, Лилия Ребрик уже 11 лет замужем за своим партнером по шоу "Танцы со звездами" Андреем Диким. 30 августа 2012 года у пары родилась дочь Диана, а 30 апреля 2018 года - девочка Полина. Семья все время полномасштабного вторжения остается в Украине, телеведущая гастролирует по стране с представлениями.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Григорий Решетник развеселил поклонников "посланием" от младшего сына для оккупантов. Двухлетний Саша передал "привет" захватчикам, скрутив в руке фигу. Телеведущий пошутил, сказав, что наследник гарантирует территориальную целостность Украины уже в 2023 году.

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