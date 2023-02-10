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Григорий Решетник развеселил поклонников "посланием" для захватчиков от младшего сына. Фото

Виктория Ряполова
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Григорий Решетник развеселил поклонников 'посланием' для захватчиков от младшего сына. Фото

Телеведущий Григорий Решетник уверил украинцев в нашей победе, ведь даже его двухлетний сын Александр прогнозирует стране-оккупанту проигрыш. Диктор показал жест, который адресовал младший наследник всем россиянам. Подписчики шоумена умилились опубликованными кадрами.

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Снимками ведущий поделился в Instagram. На них маленький Саша скрутил в руке фигу для захватчиков. Сам Григорий пошутил, что сын гарантирует территориальную целостность уже в 2023 году. Украинцы умились меньшим Решетником, назвав нашу нацию непобедимой и самой выносливой (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"А вот вам, враженьки наши. Александр Решетник гарантирует территориальную целостность Украины уже в этом году!", – подписал забавные фотографии Григорий. Его фанаты принялись комментировать пост: "Дулю с маком им, а не Украину! Маленький красавчик", "Какой молодец. В который раз убеждаюсь, что у нас очень классная и непобедимая нация. А они пусть радуются украденным шубам и унитазам", "Так одной мало, надо двумя руками".

Григорий Решетник развеселил поклонников ''посланием'' для захватчиков от младшего сына. Фото
Григорий Решетник развеселил поклонников ''посланием'' для захватчиков от младшего сына. Фото
Григорий Решетник развеселил поклонников ''посланием'' для захватчиков от младшего сына. Фото

Кроме того, на фоне нового удара по Украине 10 февраля, телеведущий вместе с супругой Кристиной посвятил всем согражданам мотивирующую речь. Пара призналась, что им непросто жить в условиях войны с тремя детьми, но звездные родители точно знают – победа Украины не за горами.

"Знаете, очень тяжело на самом деле. Но нужно держаться. Оптимизма должно быть предостаточно и его у нас и правда очень много, потому что весна уже близко. Мы верим в ВСУ, ПВО. Нам кажется, самые тяжелые времена позади. Скоро наша победа. Держимся. Боремся. Помогаем", – сказали Решетники.

Григорий Решетник развеселил поклонников ''посланием'' для захватчиков от младшего сына. Фото
Григорий Решетник развеселил поклонников ''посланием'' для захватчиков от младшего сына. Фото

Ранее OBOZREVATEL информировал, что Решетники хотят усыновить малыша, который потерял родителей из-за войны. Сейчас супруги не обсуждают этот вопрос, но пообещали вернуться к данной теме после победы Украины. Напомним, пара уже воспитывает троих сыновей.

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