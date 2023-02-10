Григорий Решетник развеселил поклонников ''посланием'' для захватчиков от младшего сына. Фото

Телеведущий Григорий Решетник уверил украинцев в нашей победе, ведь даже его двухлетний сын Александр прогнозирует стране-оккупанту проигрыш. Диктор показал жест, который адресовал младший наследник всем россиянам. Подписчики шоумена умилились опубликованными кадрами.

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Снимками ведущий поделился в Instagram. На них маленький Саша скрутил в руке фигу для захватчиков. Сам Григорий пошутил, что сын гарантирует территориальную целостность уже в 2023 году. Украинцы умились меньшим Решетником, назвав нашу нацию непобедимой и самой выносливой (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"А вот вам, враженьки наши. Александр Решетник гарантирует территориальную целостность Украины уже в этом году!", – подписал забавные фотографии Григорий. Его фанаты принялись комментировать пост: "Дулю с маком им, а не Украину! Маленький красавчик", "Какой молодец. В который раз убеждаюсь, что у нас очень классная и непобедимая нация. А они пусть радуются украденным шубам и унитазам", "Так одной мало, надо двумя руками".

Кроме того, на фоне нового удара по Украине 10 февраля, телеведущий вместе с супругой Кристиной посвятил всем согражданам мотивирующую речь. Пара призналась, что им непросто жить в условиях войны с тремя детьми, но звездные родители точно знают – победа Украины не за горами.

"Знаете, очень тяжело на самом деле. Но нужно держаться. Оптимизма должно быть предостаточно и его у нас и правда очень много, потому что весна уже близко. Мы верим в ВСУ, ПВО. Нам кажется, самые тяжелые времена позади. Скоро наша победа. Держимся. Боремся. Помогаем", – сказали Решетники.

Ранее OBOZREVATEL информировал, что Решетники хотят усыновить малыша, который потерял родителей из-за войны. Сейчас супруги не обсуждают этот вопрос, но пообещали вернуться к данной теме после победы Украины. Напомним, пара уже воспитывает троих сыновей.

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