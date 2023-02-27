Одно лицо! Десять знаменитостей, чьи дети – их настоящая копия, они выглядят как близнецы. Фото

Игра под названием "На кого больше похож: на маму или на папу?" преследует нас с самого рождения вплоть до совершеннолетия, когда внешность уже окончательно сформирована и можно получить четкий ответ на упомянутый вопрос. Однако порой сходство с одним из родителей настолько явное, что никаких тестов ДНК не нужно, а прохожие на улице не с первого раза понимают, что перед ними не близнецы. На мысль, что копировальные аппараты для людей существуют, подталкивают и многие знаменитости.

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Так, например, дочь актрисы Риз Уизерспун спокойно могла бы сыграть в новой части фильма "Блондинка в законе", и никто бы не заметил особой разницы. Об этом и других примерах расскажем в материале OBOZREVATEL.

Риз Уизерспун и Ава Филипп

Старший ребенок Риз Уизерспун и Райана Филлиппа выглядит точным клоном своей звездной мамы. У 23-летней девушки похожие черты лица и светлые волосы. Она занимается дизайном одежды, а также реализует себя в роли фотомодели.

Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп

23-летняя дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа взяла красоту мамы, талант папы и блестяще ворвалась в мир моделинга и кинематографа. Она сыграла главные роли не в одном успешном проекте, а также успела побывать лицом Chanel и на обложке Vogue.

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер

21-летняя девушка почти полностью повторяет внешность своей знаменитой мамы-супермодели, поэтому неудивительно, что ее карьера в этой сфере развивается довольно стремительно. Гербер побывала на многих крупных подиумных показах и приняла участие в нескольких рекламных кампаниях люксовых брендов. Успела проявить себя и как актриса, сыграв в сериале "Американская история ужасов" и фильме "Вавилон".

Кейт Хадсон и Голди Хоун

Кейт Хадсон – 43 года. Ее маме – 77. Они обе – успешные и безумно популярные актрисы, которые невероятно схожи между собой.

Мерил Стрип и Мэми Гаммер

Старшая дочь оскароносной актрисы выглядит в точности как ее легендарная мама. Мэми Гаммер унаследовала не только внешность, но и талант Мерил Стрип, поэтому пошла по ее актерским стопам.

Кейт Мосс и Лила Грейс Мосс Хак

Дочь Кейт Мосс – копия своей культовой мамы. Ее карьера модели началась в 14-летнем возрасте. А сейчас Лиле Грейс 20, и она продолжает покорять подиумы и глянцы, как когда-то ее мать.

Дженнифер Гарнер и Вайолет Аффлек

17-летняя Вайолет – старшая из трех детей Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека. Снимите с нее очки и вы не разберете: где мама, а где дочь.

Тиш и Майли Сайрус

У этого дуэта матери и дочери одинаково большие голубые глаза. Кстати, мало кто знает, но именно Тиш продюсировала свою дочь-певицу и актрису с самого начала ее карьеры.

Сьюзан Сарандон и Ева Амурри

Актриса Сьюзан Сарандон и ее дочь (тоже актриса) были бы абсолютно идентичны, если бы Амурри не была почти на голову выше своей матери.

Jay-Z и Блю Айви Картер

Блю Айви Картер в свои 11 лет может похвастаться немаленьким списком достижений, среди которых номинация на Грэмми за лучшее музыкальное видео года (Brown Skin Girl). Хотя у нее есть некоторые черты Бейонсе, маленькая исполнительница определенно папина дочка.

Ранее OBOZREVATEL писал о звездах, которые воспитывают приемных детей. В список попали Шарлиз Терон, Шэрон Стоун, Кейт Бланшетт и другие всемирно известные персоны. Об их нелегком пути к усыновлению – читайте в нашем материале.

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