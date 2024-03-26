"Один и тот же год у нас всех за окном?" Алан Бадоев резко обратился к организаторам "Золотої дзиґи"
Украинский режиссер Алан Бадоев остро высказался об отсутствии его документального фильма "Довга доба" среди номинантов длинного списка VIII Национальной Кинопремии "Золота дзиґа 2024". Команда проекта подавала заявку на участие, а получила отказ от организаторов из-за якобы отсутствия коммерческого проката и появления на международных кинофестивалях.
По мнению режиссера, регламент кинопремии неактуален, а формальный подход к выбору кинолент уже устаревший. Свое резкое обращение Бадоев опубликовал в Instagram.
"Речь идет про "Золоту дзиґу", которая вчера объявила номинантов в разных номинациях. Среди них отсутствует лента "Довга доба", которую мы создали вместе с каналом "1+1 Україна", где были привлечены документальные материалы 12 тыс. украинцев, что стало своеобразной капсулой времени первых дней войны. В объяснительном письме нам очень вежливо ответили, что поскольку у нас не было коммерческого проката и не принимали участия в международных фестивалях, наблюдательный совет не принял наш фильм во внимание", – сообщил режиссер.
В частности, он публично адресовал откровенный вопрос организаторам Национальной кинопремии, намекнув на отсутствие пользы от "Золотої дзиґи" для украинцев и неактуальность работы оргкомитета во время войны.
"Я хочу спросить как совет фестиваля "Золота дзиґа", так и просто наших культурных деятелей: один ли и тот же год у нас всех за окном? Потому что мне кажется, что я живу третий год в стране, где идет полномасштабная война, где люди максимально поощряют сообщество к благотворительности, к определению важности социальной миссии, направляя все процессы в помощь нашим защитникам… За эти годы меняются все отрасли, чтобы быть актуальными и полезными современной Украине.
Свой вопрос я адресую оргкомитету "Золотої дзиґи", тем, кто вместе со своей страной должен быть готов к переменам и движению вперед. Не считаете ли вы, что пришел именно тот момент целесообразности менее формального подхода в отборе кинолент и их соответствия духу времени, в котором мы живем? И какой гораздо гибче, чем кажется на первый взгляд", – высказался он.
В частности, режиссер напомнил, что документальная лента "Довга доба" вышла в украинский прокат благотворительно в 20 городах и 31 кинотеатре. За 3 недели трансляции фильм достигал аншлагов и его посмотрело более 10 тыс. человек. Тогда удалось собрать 2 млн гривен в помощь тяжелораненым военным.
Впоследствии фильм увидели и в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. С этого "начался международный путь нашего документального кино", за месяц которого он уже одержал победу на кинофестивале Cinema For Victory. Сейчас, как отмечает режиссер, фильм готовится к показам в США и транслируется уже в нескольких европейских странах.
"Этот пост – не желание хайпа и не борьба за место в каком-то списке. Я имею уважение ко всем деятелям и их творческим наработкам, которые сейчас представлены в номинациях, потому что это люди, которые своим трудом и талантом продолжают жизнь украинского кино, за что им большое спасибо", – подытожил режиссер.
Ранее OBOZ.UA сообщал обо всех претендентах на победу в украинской кинопремии "Золота дзиґа 2024". Кинокритики выбрали 50 самых значительных лент, среди которых оказался победитель Оскара 2024 года "20 днів в Маріуполі" и самый кассовый фильм 2023 года "Довбуш".
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