Одесский кинофестиваль 2021: названы победители

21 августа в Одессе состоялась церемония закрытия 12-го Международного кинофестиваля. В этом году награждение лауреатов впервые состоялось под открытым небом на Потемкинской лестнице. Так, фильм "СТОП-ЗЕМЛЯ", режиссера Екатерины Горностай получил Гран-при ОМКФ.

Национальная конкурсная программа

Лучший короткометражный фильм по версии жюри FIPRESCI – "Папины кроссовки", режиссер Ольга Журба.

Лучший полнометражный фильм по версии FIPRESCI – "С завязанными глазами", режиссер Тарас Дронь.

Специальная награда жюри – "Соперник", режиссер Маркус Ленц.

Лучший украинский короткометражный фильм – "Папины кроссовки", режиссер Ольга Журба.

Лучшая актерская работа – "СТОП-ЗЕМЛЯ", режиссер Екатерина Горностай.

Видео дня

Лучшая режиссерская работа – Leopolis night, режиссер Никон Романченко.

Лучший украинский полнометражный фильм – "СТОП-ЗЕМЛЯ", режиссер Екатерина Горностай.

Специальная премия за вклад в мировое киноискусство "Золотой Дюк" – Терри Гиллиам.

Напомним:

Одесский международный кинофестиваль – ежегодный кинофестиваль, который проводится в Одессе летом. Впервые состоялся 16-24 июля 2010 года.

С 2016 года конкурсная программа состоит из трех полноценных разделов: Международная конкурсная программа полнометражных фильмов, Украинская национальная конкурсная программа и Конкурс европейских документальных фильмов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы самые интересные фильмы на 12-м Одесском кинофестивале. В материале мы рассказали о шести конкурсных полнометражных фильмах, которые покажут на кинофесте.