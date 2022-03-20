Одесситы по-своему "послали" русский военный корабль. Вакарчук показал видео

Украинский исполнитель Святослав Вакарчук снова посетил Одессу и подчеркнул, что у одесситов прекрасное чувство юмора даже во время войны и юмор у них самый лучший в Украине. Певец путешествует по Украине, давая концерты и поддерживая боевой дух украинцев.

Вакарчук в своем Instagram опубликовал видео и отметил чувство юмора одесситов. Вакарчук показал билборд, где написано: "Русский военный корабль, ну что, ты пришел?"

"Даже во время войны Одесса остается Одессой. Русский корабль скоро дойдет... Мы – победим. Все будет хорошо", – написал Вакарчук.

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Также по дороге в Одессу Вакарчук встретил билборд, где указано направление движения российских "орков" прямо в Гаагский международный суд.

Одесситы стали авторами главной шутки о Гербе Украины и России. Главе Николаевской ОГА Виталию Киму одесситы подсказали "Никогда страна, у которой на гербе курица (Россия), не победит страну, у которой на гербе вилка (Украина)", – шутил Ким.

Ранее OBOZREVATEL писал, о самом действенном способе достучаться до россиян. Вакарчук призвал использовать какие-либо действенные методы в борьбе с российской пропагандой, чтобы остановить войну в Украине.

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