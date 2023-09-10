'Очень страшно давать это интервью': экс-жена Войтенко раскрыла новые детали о насилии со стороны актера

Экс-жена популярного украинского актера Константина Войтенко, танцовщица Валентина Маринина, на днях шокировала сеть признанием, что была жертвой домашнего насилия, назвав бывшего "тираном". Женщина рассказала, что долго не решалась на публичное освещение этой темы из-за страха за общую с артистом дочь. По словам Валентины, звезда украинских сериалов угрожает ей, манипулирует ребенком и шантажирует деньгами.

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После полномасштабного вторжения Маринина отправилась с дочкой в Ирландию, однако признается, что и там не чувствует себя в безопасности. Откровенное интервью с подробностями о семейной жизни с Войтенко, а также дальнейших планах в этом деле танцовщица дала Алине Доротюк для ее одноименного YouTube-канала (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Если бы не было общего ребенка и мы не общались, я бы жила свою жизнь дальше, спокойную, насколько это возможно в условиях войны. А мне не было спокойно, потому что он общался с ребенком. Все те скрины, которые я выложила, это были скрины его общения со мной. Угрозы. И это очень страшно, я на этом адреналине живу постоянно", – рассказала Валентина, не сдерживая слез.

По этой же причине хореограф не хочет доводить дело до суда. Многие интернет-пользователи после обвинений Войтенка в насилии потребовали от Марининой доказательства и призвали разбираться с "тираном" не в интернете, а в правовом поле.

Валентина утверждает, что экс-избранник душил ее коленом, оставлял на теле синяки, а однажды ей даже пришлось схватить в руки нож, чтобы защититься от агрессивного мужа.

"У меня были синяки на запястьях. Были фотки, но я не хочу об этом говорить. Мне столько угроз летит. Я хочу себя хоть как-то защитить. У меня не было идеи доказывать это в суде, бороться как-то. Я все поняла о себе, о бывшем, о системе. И я поняла одно: сейчас нам не нужно общаться никак", – поделилась женщина.

Она добавила, что по соображениям безопасности ее и ее ребенка не будет отвечать на вопросы о своих дальнейших планах касательно доказательств своей правоты в судовом порядке.

Что же касается насилия со стороны актера, то оно было не только физическим, но и психологическим и финансовым. Что касается последнего, то Войтенко, по словам танцовщицы, продолжает ее терроризировать деньгами. Вместе с Эмилией Маринина получает от бывшего главы семейства около 4-5 тысяч гривен алиментов в месяц.

Рассказала Маринина и о психологическом давлении со стороны экса в период, когда они еще были мужем и женой: "Постоянные обвинения. Он никогда не извинялся. Любой конфликт, и в этом конфликте всегда виновата я. Мы готовим день рождения ребенку, и я говорю: я заказала торт. Он говорит: ты не заказывала торт. Я говорю: как не заказывала, когда заказывала. Его ответ: это не ты, я заказал. Ну как же, это я его заказывала. А он: ты ничего не делала. Я начинаю нервничать – ну как же так? А он: посмотри, как ты реагируешь. С тобой что-то не так. И такое каждый день".

Маринина рассказала, что ей было страшно давать интервью, а пост с обвинениями мужа она написала от бессилия.

"Я устала от угроз. Понимаю, что мене никто не защитит. Вызывала полицию, она меня не защитила... Я уже все потеряла. Я от бессилия написала этот пост. Он постоянно угрожает, что заберет ребенка", – поделилась Маринина.

Как писал OBOZREVATEL, Войтенко после обвинений бывшей супруги заявил, что все ее слова – "ложь", а сама она "живет в вымышленной реальности". Актер похвастался новыми отношениями и попытался унизить Маринину сравнением с его новой девушкой в бытовой и интимной жизни. Подробности – в нашем материале.

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