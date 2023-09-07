Константин Войтенко после обвинения в насилии пригрозил бывшей жене: она обнародовала доказательства. Фото

Бывшая жена известного украинского актера Константина Войтенка, танцовщица Валентина Маринина обнародовала реакцию экса на свое признание в домашнем насилии. Артист обвинил ее в обмане, психических расстройствах, неадекватном поведении перед дочерью и пригрозил судом.

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Кроме того, звезда впервые дал публичный комментарий. Фото появились в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Войтенко заявил, что все слова бывшей об их скандалах – "ложь", а сама она "живет в вымышленной реальности". Актер похвастался новыми отношениями и попытался унизить Маринину сравнением с его новой девушкой в бытовой и интимной жизни.

Он добавил, что будет судиться, если экс-жена продолжит делиться подробностями их брака или попытается ограничить его общение с дочерью.

"Ты все придумала. Ты живешь в выдуманной реальности и веришь в нее. И пытаешься, чтобы и твои друзья и знакомые жили в этой реальности. Но она придумана. Я не допущу, чтобы обо мне лгали. Ты никогда не сможешь манипулировать мной. Если ты начнешь врать публично – будет суд и ты проиграешь. Я сделаю все, чтобы мы прошли медосмотр, обследование у психиатра и сделали МРТ мозга. Для того, чтобы все узнали, кто действительно болен", – говорится в сообщении актера.

Войтенко пригрозил бывшей "доказательствами", включающими разговор с ее матерью и видео с неадекватным поведением.

Маринина признала, что какая-то часть сообщений бывшего мужа – правда. Она назвала это "реакцией на психологическое насилие в стране, где ее никто не защитит".

Пока скандал набирает обороты и обрастает новыми деталями, Войтенко дал и свой публичный комментарий. Вероятно, пару ждут судебные разбирательства.

"Меня обвиняют просто так, без всяких доказательств, в ужасных преступлениях, мне ставят психические диагнозы. Я не собирался отвечать на всю ложь, которая лилась на меня последние три года, но когда сейчас публично пытаются меня уничтожить и разрушить мою карьеру, я должен ответить. Я всячески осуждаю любое проявление насилия и никогда не поступал так в отношении кого-либо. Не намерен поддерживать эту тему в публичном пространстве ради своего ребенка. Такие серьезные обвинения должны решаться в правовом поле. Все вопросы будем рассматривать только в суде. Все доказательства и вся информация по этой теме уже передана адвокату", – написал актер.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на днях Валентина Маринина шокировала фанатов неожиданным признанием – она была жертвой домашнего насилия. По словам хореографа, ее экс-муж – настоящий "тиран, нарцисс и насильник".

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