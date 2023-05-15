'Очень похожие': Кароль показала, как вырос ее 14-летний сын, с которым звезда редко видится

Украинская певица Тина Кароль по случаю Дня матери показала фотографии со взрослым сыном Вениамином, с которым редко видится из-за расстояния. Артстка 13 мая принимала участие в песенном конкурсе Евровидение-2023 в Ливерпуле, а после этого, очевидно, провела день с 14-летним школьником.

Видео дня

Вениамин учится в Лондоне, поэтому исполнительница воспользовалась возможностью провести с ним день. Фото появились в ее Facebook-аккаунте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Исполнительница с уже выше почти на голову сыном прогулялись на свежем воздухе и поели мороженое. Для прогулки звезда выбрала спортивный образ, простую прическу – низкий хвост – и обошлась без макияжа.

Тина Кароль поздравила подписниц с Днем матери, а они в ответ в комментариях засыпали ее и Вениамина комплиментами. Под постом также отметили, что сын очень похож на свою звездную маму.

"Вы очень похожи. Поздравляю с Днем матери", "Какие красивые. Веня такой взрослый", "Как на папу похож", "Какой взрослый и красивый сын. Копия папы и Тины. С праздником", "Уже такой взрослый", – написали фанаты вокалистки.

Напомним, что Вениамин – единственный ребенок певицы. Он родился в 2008 году, когда Татьяна Либерман (настоящее имя звезды) была замужем за украинским продюсером Евгением Огиром. Муж Тины Кароль умер в 32 года после тяжелой борьбы с раком желудка. Мама с сыном видятся редко, поскольку он учится в престижной лондонской школе.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Тина Кароль в Ливерпуле исполнила свою конкурсную песню Show me your love в перформансе с другими украинскими звездами. Посмотреть роскошное шоу можно здесь.

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