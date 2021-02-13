Обвиняемого в каннибализме Хаммера заподозрили в убийстве человека – СМИ

Американского актера Арми Хаммера, которого ранее заподозрили в каннибализме, обвиняют в убийстве. По словам очевидцев, звезду обнаружили с человеческими останками в Калифорнии.

Первыми подозрениями об убийстве поделились два Instagram-аккаунта, распространяющие новости и слухи о звездах: DeuxMoi и House of Effie. Однако после этих новостей один из аккаунтов закрыл свою страницу, а другой вовсе удалил.

Как сообщали источники, некие туристы обнаружили в Долине Чудес (Калифорния) останки человеческого тела, как раз в тот же момент недалеко находился и сам актер Хаммер. Подозрения выпали именно на знаменитость, поскольку с ним связано много скандалов из-за "странных" интимных предпочтений артиста.

Однако, по данным издания The Sun, полиция США отрицает тот факт, что Хаммер может быть замешан в убийстве, поскольку он даже не фигурирует в списке подозреваемых.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актер Арми Хаммер после скандала с каннибализмом отказался от главной роли в фильме Shotgun Wedding.