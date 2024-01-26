Обувь на каблуке за 2500 евро и штаны за 2000 долларов: ALEKSEEV засветил модный 'довоенный' лук

Певец Никита Алексеев, более известный по псевдониму ALEKSEEV, стал новым героем рубрики "Сколько стоит Look?" львовского блогера Николаса Кармы. Артист раскрыл стоимость своего образа, удивив пользователей сети ценами на брендовые вещи.

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Звезда отметил, что самые дорогие элементы лука он купил до 24 февраля 2022 года. В целом стоимость наряда Алексеева составила более 190 тысяч гривен.

Пальто певца обошлось ему примерно в 160 евро (более 6500 гривен). "Пальто – это я был где-то в Европе на благотворительных выступлениях, – рассказал исполнитель. – Там же я взял эту шапку, я думаю где-то евро 15 (600 гривен)".

Обувь певец купил до полномасштабного вторжения за 2 с половиной тысячи евро (103 тысячи гривен). "Я думаю, что сейчас не то время, когда нужно покупать себе такие вещи", – добавил он.

Брюки Алексеева – бренда Louis Vuitton. "Тоже брал давно уже за 2 тысячи долларов (76 тысяч гривен)", – сказал знаменитость. По словам артиста, свитер стоимостью 125 евро (5 тысяч гривен) ему подарили.

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