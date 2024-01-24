'А этот позитив на передовую не хочет?' Украинские актеры поделились стоимостью своих луков от Puma и удивили сеть

Львовский блогер Николас Карма, интересующийся в известных украинцев и случайных прохожих, сколько стоит их образ, встретил комика и актера Владимира Шумко с женой Анной. Пара была одета в спортивный бренд Puma и весело рассказывала о своих нарядах, чем вызвала удивление и даже возмущение у некоторых пользователей сети.

Видео дня

Однако, большинству комментаторов понравилась положительная энергетика влюбленных и ответы. Видео появилось в Instagram Николаса Кармы, где на 24 января собрало более 16 тысяч лайков.

Владимир Шумко и его супруга рассказали, что носят обувь от Puma за 2500-3000 гривен. На комике был длинный пуховик, стоимость которого, по его словам, – три тысячи гривен.

Также на артистах были парные костюмы неназванного бренда из Харькова, цена которых составляет 3500 грн. за комплект. Дороже всего, поделились звезды, им обошлись брекеты Анны Шумко – 4 тысячи долларов.

Стоимость очков, шубы из масмаркета и шапки пара не вспомнила.

В комментариях некоторые удивились, ведь не видел таких недорогих расценок в ассортименте бренда Puma. Некоторые даже попросили ссылку с подтверждением.

В целом, аудитория разделилась на тех, кого возмутило, что 36-летний Шумко продолжает работать и развлекать людей в тылу, а другие посмеялись над ответами пары.

"А этот позитив на передовую не хочет пойти?" "Цены на Puma как с 2010-го", "Очень приятные люди, и нет звездной болезни", "Тот редкий случай, когда, пожалуй, цены уменьшили", "Какие они положительные. Простота самое дорогое, что может быть", – написали юзеры.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сети стало вирусным видео, на котором Николас Карма спросил у военного и его супруги, сколько стоили их свадебные образы. Ответ растрогал сеть.

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