"Русифицированные украинцы становились украиноедами": 10 сильных цитат Соломии Павлычко

В среду, 15 декабря известной украинской писательнице Соломии Павлычко могло исполниться 63 года. Она родилась в 1958 году во Львове в семье поэта Дмитрия Павлычко. Примечательно, что впоследствии ее зятем стал другой знаменитый литератор – Павел Загребельный.

Соломия окончила Киевский университет имени Тараса Шевченко по специальности "романо-германская филология", работала в Институте литературы НАН Украины, где защитила докторскую диссертацию. Преподавала в университете имени Шевченко, Киево-Могилянской академии, Альбертском университете (Канада), в Гарвардской летней школе журналистики (США). Была переводчицей, критиком, одной из основателей издательства "Основы". Называла себя феминисткой.

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Соломия Павлычко умерла 31 декабря 1999 года в возрасте 41 года, отравившись угарным газом и захлебнувшись в своей ванной. Как позже отмечала Оксана Забужко, ее гибель завершила целую эпоху в украинской культуре: "Соломия была безоговорочным интеллектуальным и нравственным лидером своего поколения… Она была из тех людей, которые меняли мир вокруг себя". Ко дню рождения писательницы OBOZREVATEL публикует десять ее ярких высказываний.

Жизнь требует определенного таланта, и нужно чувствовать в ней какой-то комфорт. Надо выпрямлять спину, выпрямлять позвоночник. Не бояться остаться одной. Просто получать удовольствие от себя через свою гордую обособленность и прямоту.

Женственность? Когда этим словом обозначают внешность, это может быть. Но когда под ним понимают безропотность, молчаливое согласие со всем, постоянную компромиссность – тогда это не обо мне.

Где есть движение, есть надежда.

Отец требовал самодостаточности, уверенности в себе. Я должна была ставить перед собой только высокие требования... Традиционно украинское литературное движение всегда требует продолжения, развития традиций, не терпит конфликта. В этом смысле я не вписываюсь в стереотип. Мне кажется, что быть стопроцентным продолжением отца или родителей (предыдущих поколений украинских литераторов) – это аномалия. Так что в отношениях с отцом я не чувствую конфликта поколений. В то же время, я не чувствую и зависимости.

Вместе с мамой они (родители, – ред.) растили нас с сестрой как интеллектуалок – вот мы и получили соответствующее воспитание. В семье нас учили: никто не может ограничивать свободу мысли, свободу жизненного выбора.

Я не знаю, что будет с нами всеми и со всем этим государством завтра... Но уверена, что будет что-нибудь другое, чем вчера.

Я не человек майданов, но не против на майданы пойти, когда это нужно. И на тусовку – тоже. …В башне я не живу.

В моем понимании Украина имеет шанс выжить как культурная европейская нация, только если модернизируется.

Веками украинцы упивались российской культурой и растворялись в ней, как только начинали писать на русском языке... Некоторые русифицированные украинцы становились жестокими русификаторами и украиноедами.

Украинская литература меня завораживает просто магнетически: имеет столько парадоксов и нерешенных проблем, и позволяет что-то новое открыть... В наших библиотеках в рукописных отделах лежат сокровища, и момент их открывания так сладок и привлекателен.

Ранее OBOZREVATEL публиковал 10 сильных цитат украинской писательницы Оксаны Забужко. С именем Забужко ассоциируют выход современной украинской литературы на международную арену.