"Русифицированные украинцы становились украиноедами": 10 сильных цитат Соломии Павлычко

Анна Паскевич
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Соломия Павлычко

В среду, 15 декабря известной украинской писательнице Соломии Павлычко могло исполниться 63 года. Она родилась в 1958 году во Львове в семье поэта Дмитрия Павлычко. Примечательно, что впоследствии ее зятем стал другой знаменитый литератор – Павел Загребельный.

Соломия окончила Киевский университет имени Тараса Шевченко по специальности "романо-германская филология", работала в Институте литературы НАН Украины, где защитила докторскую диссертацию. Преподавала в университете имени Шевченко, Киево-Могилянской академии, Альбертском университете (Канада), в Гарвардской летней школе журналистики (США). Была переводчицей, критиком, одной из основателей издательства "Основы". Называла себя феминисткой.

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15 декабря Соломии Павлычко могло исполниться 63 года

Соломия Павлычко умерла 31 декабря 1999 года в возрасте 41 года, отравившись угарным газом и захлебнувшись в своей ванной. Как позже отмечала Оксана Забужко, ее гибель завершила целую эпоху в украинской культуре: "Соломия была безоговорочным интеллектуальным и нравственным лидером своего поколения… Она была из тех людей, которые меняли мир вокруг себя". Ко дню рождения писательницы OBOZREVATEL публикует десять ее ярких высказываний.

Соломия Павлычко умерла 31 декабря 1999 года

Жизнь требует определенного таланта, и нужно чувствовать в ней какой-то комфорт. Надо выпрямлять спину, выпрямлять позвоночник. Не бояться остаться одной. Просто получать удовольствие от себя через свою гордую обособленность и прямоту.

Дмитрий Павлычко с детьми

Женственность? Когда этим словом обозначают внешность, это может быть. Но когда под ним понимают безропотность, молчаливое согласие со всем, постоянную компромиссность – тогда это не обо мне.

Соломия Павлычко: Жизнь требует определенного таланта

Где есть движение, есть надежда.

Соломия Павлычко родилась в семье поэта Дмитрия Павлычко

Отец требовал самодостаточности, уверенности в себе. Я должна была ставить перед собой только высокие требования... Традиционно украинское литературное движение всегда требует продолжения, развития традиций, не терпит конфликта. В этом смысле я не вписываюсь в стереотип. Мне кажется, что быть стопроцентным продолжением отца или родителей (предыдущих поколений украинских литераторов) – это аномалия. Так что в отношениях с отцом я не чувствую конфликта поколений. В то же время, я не чувствую и зависимости.

Соломия Павлычко

Вместе с мамой они (родители, – ред.) растили нас с сестрой как интеллектуалок – вот мы и получили соответствующее воспитание. В семье нас учили: никто не может ограничивать свободу мысли, свободу жизненного выбора.

Соломия Павлычко и Оксана Забужко

Я не знаю, что будет с нами всеми и со всем этим государством завтра... Но уверена, что будет что-нибудь другое, чем вчера.

Соломия Павлычко в своей библиотеке

Я не человек майданов, но не против на майданы пойти, когда это нужно. И на тусовку – тоже. …В башне я не живу.

Дмитрий Павлычко и дочь Соломии Павлычко Богдана

В моем понимании Украина имеет шанс выжить как культурная европейская нация, только если модернизируется.

Веками украинцы упивались российской культурой и растворялись в ней, как только начинали писать на русском языке... Некоторые русифицированные украинцы становились жестокими русификаторами и украиноедами.

Украинская литература меня завораживает просто магнетически: имеет столько парадоксов и нерешенных проблем, и позволяет что-то новое открыть... В наших библиотеках в рукописных отделах лежат сокровища, и момент их открывания так сладок и привлекателен.

Ранее OBOZREVATEL публиковал 10 сильных цитат украинской писательницы Оксаны Забужко. С именем Забужко ассоциируют выход современной украинской литературы на международную арену.

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