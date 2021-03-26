Обнаженная Регина Тодоренко показала "постельное" фото с мужем

Глеб Иванов Люди 12:11, 26.03.2021

Украинская телеведущая и певица, которая вот уже несколько лет как покоряет РФ, Регина Тодоренко сфотографировалась со своим мужем, российским артистом Владом Топаловым на фоне экзотических растений.

В своем Instagram она опубликовала фотографию, на которой обнаженной лежит на кровати под белоснежным одеялом. Рядом с ней ее супруг, который решил все же накинуть на себя серую футболку.

На снимке Регина широко улыбается, а Влад слегка приблизился к ней, чтобы поцеловать.

"Любовь – это настоящий химический коктейль, который мы выпиваем при виде того самого партнера. Ученые давно исследуют любовь с химико-биологической стороны и даже утверждают, что это состояние похоже на легкое помешательство, которое длится 3 года. Я все же верю, что наша любовь продлится хотя бы 103 года", – подписала фото Регина.

Регина Тодоренко и Влад Топалов
reginatodorenko / Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Регина Тодоренко приехала из Москвы в родную Одессу, чтобы сделать своим родителям роскошный подарок.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Подозреваемый в погромах на Банковой ветеран АТО признал, что его осудили за дезертирство

Коронавирусом заболели более 18 тысяч украинцев за сутки

ВСУ усилились новыми боевыми машинами из Польши. Фото

На Закарпатье провели обыски на даче Медведчука. Фото имения

Данилов: если Украина начнет разговаривать на русском, ждите, что Путин будет "защищать"