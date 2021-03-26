Обнаженная Регина Тодоренко показала "постельное" фото с мужем

Украинская телеведущая и певица, которая вот уже несколько лет как покоряет РФ, Регина Тодоренко сфотографировалась со своим мужем, российским артистом Владом Топаловым на фоне экзотических растений.

В своем Instagram она опубликовала фотографию, на которой обнаженной лежит на кровати под белоснежным одеялом. Рядом с ней ее супруг, который решил все же накинуть на себя серую футболку.

На снимке Регина широко улыбается, а Влад слегка приблизился к ней, чтобы поцеловать.

"Любовь – это настоящий химический коктейль, который мы выпиваем при виде того самого партнера. Ученые давно исследуют любовь с химико-биологической стороны и даже утверждают, что это состояние похоже на легкое помешательство, которое длится 3 года. Я все же верю, что наша любовь продлится хотя бы 103 года", – подписала фото Регина.

Регина Тодоренко и Влад Топалов reginatodorenko / Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Регина Тодоренко приехала из Москвы в родную Одессу, чтобы сделать своим родителям роскошный подарок.