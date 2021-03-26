Оголена Регіна Тодоренко показала "постільне" фото з чоловіком

Гліб Іванов Люди 12:11, 26.03.2021

Українська телеведуча і співачка, яка ось уже кілька років як підкорює РФ, Регіна Тодоренко сфотографувалася зі своїм чоловіком, російським артистом Владом Топаловим на фоні екзотичних рослин.

У своєму Instagram вона опублікувала фотографію, на якій оголеною лежить на ліжку під білосніжною ковдрою. Поруч з нею її чоловік, який вирішив все ж накинути на себе сіру футболку.

На знімку Регіна широко посміхається, а Влад злегка наблизився до неї, щоб поцілувати.

"Любов – це справжній хімічний коктейль, який ми випиваємо побачивши того самого партнера. Вчені давно досліджують любов з хіміко-біологічного боку і навіть стверджують, що цей стан схожий на легке божевілля, яке триває 3 роки. Я все ж вірю, що наша любов триватиме хоча б 103 роки", – підписала фото Регіна.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов
reginatodorenko / Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Регіна Тодоренко приїхала з Москви до рідної Одеси, щоб зробити своїм батькам розкішний подарунок.

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