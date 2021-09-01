О первом сексе, эмиграции из России, украинцах и Путине: 5 откровений Моргенштерна в интервью Гордону

Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) признался, что ему очень нравится Украины, так как здесь "добрые и душевные люди". При этом артист восхищается президентом РФ Владимиром Путиным и уважает его.

Знаменитость считает, что Путин – "самый популярный человек в мире, которого все боятся". Такими откровениями Моргенштерн поделился в интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Гипотетически могу покинуть Россию. Всякое может случиться и тогда придется бежать. Если вдруг на меня заточит зуб кто-то сверху, то я сбегу. Но я обожаю нашу страну, я был много где, но хочу жить здесь".

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"Путин самый популярный человек в мире, которого боится весь мир. Я как шоумен это очень уважаю. Политика – это выше шоу-бизнеса, я его уважаю как коллегу. Он фронтмен. Я также уважаю его за то, что он до сих пор не упал. Ему много лет, но он до сих пор с этим всем справляется".

"Я обожаю Украину. Был в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. Это столица кайфа, в Украине мне нравится намного больше, чем в России, в плане людей. Люди здесь добрые и душевные".

"Первый секс был в 15 лет, в Чехии с казашкой, которая старше на два года. Это был лагерь и во время интима к нам зашел вожатый, и я стал кричать: "Подождите, мы заняты, закройте". И ч**н упал. Я помню ее имя – Диана. Нам тогда казалось, что мы любим друг друга. Но как только мы переспали, мне так стало на нее все равно".

"Мой ч**н слили в интернет. Я тогда был под наркотиками, и он на фото казался маленьким. Я сначала расстроился, но потом понял: когда все увидят его в трезвом виде… Я не сливаю его до сих пор, чтобы люди не комплексовали".

Коротко о знаменитости:

Моргенштерн стал популярным в 2018 году, когда из видеоблогера переквалифицировался в музыканта и рэпера. Выпустив первый мини-альбом Hate Me – начал давать концерты и снимать провокационные клипы, в которых чаще всего появлялся в образе богатого парня, которого окружают девушки и слава.

На личной странице в соцсети Instagram у рэпера часто можно заметить видео и фото, на которых он позирует обнаженным.

С 2017 года Моргенштерн состоял в близких отношениях с Диларой Зинатуллиной. По словам Алишера, в конце 2019 года он предложил девушке сделать отношения "свободными", но Дилара не согласилась и пара разошлась. Однако в ноябре 2020 года молодые люди возобновили свои отношения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ объяснила, почему скандальный рэпер Моргенштерн попал в черный список. Артист оказался в нем из-за пропаганды культа насилия и жестокости. Также его обвинили в распространении и употреблении наркотических средств и психотропных веществ.