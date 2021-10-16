О магии, школьных годах и дуэте с Даном Баланом: Тина Кароль откровенно ответила на вопросы фанатов. Видео

Известная украинская артистка Тина Кароль рассказала, что предпочитает на завтрак, какой будет новая косметическая линия и о самом запоминающемся подарке на именинах. Также певица не скрывает своих творческих планов и уже в ближайшем будущем ее поклонников ожидают live-шоу в разных регионах Украины.

Честные признания Кароль сделала в рамках проекта Patreon, отвечая на вопросы своих фанатов. Украинцы буквально завалили знаменитость вопросами, но авторы ролика выделили из них только четверть сотни (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На ныне популярный вопрос, как Тина Кароль вспоминает школу, певица не задумываясь ответила: "как муку". По ее мнению, возможности современного школьного образования делают обучение куда более сносным для ее сына-подростка Вениамина.

Видео дня

Также артистка утверждает, что верит в магию и нечто необъяснимое, что может внезапно возникнуть между двумя людьми и связать их на всю жизнь. Что касается волнующего для поклонников вопрос о будущем дуэте с Даном Баланом (молдовский певец, исполняющий хиты преимущественно на русском и английском языках, – Ред.), здесь Кароль решила загадочно умолчать.

Некоторые вопросы поставили знаменитость в ступор, но не столько откровенным содержанием, сколько непонятными без контекста.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: