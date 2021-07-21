Нюша ждет второго ребенка: певица показала округлившийся живот в клипе

Певица Нюша в скором времени станет мамой во второй раз. В своем новом клипе она появилась обнаженной и продемонстрировала уже заметно округлившийся живот.

Однако новость о своей беременности она спрятала на финальные кадры видеоклипа под названием "Небо знает" опубликованном на YouTube. Вероятнее всего, исполнительница находится уже на серьезном сроке.

Отметим, что впервые Нюша стала мамой в 2018 году. Свою малышку она вместе с супругом, Игорем Сивовым, назвали Симбой.

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Поклонники певицы, увидев клип, сразу же ринулись поздравлять певицу в комментариях:

"У меня мурашки! Ты серьёзно беременна?", "Ню, ты реально беременна??? Если да, то мои поздравления", "Поздравляю с беременностью", "Очень необычный, красивый клип вышел. А вот концовка меня удивила. Ты беременна?", – пишут поклонники под последним постом Нюши в Instagram.

Добавим, что новость о грядущем рождении малыша сама певица пока что никак не прокомментировала.

Коротко о знаменитости:

Нюша (настоящее имя Анна Щурочкина) – 30-летняя российская певица, автор песен и композитор.

В январе 2017 года объявила о помолвке с политиком Игорем Сивовым.

6 ноября 2018 года пара стала родителями дочки по имени Симба.

В апреле 2020 года певица вместе с экс-возлюбленным Егором Кридом выпустили песню "Mr. & Mrs. Smith"

Девушка кроме карьеры певицы, является также актрисой театра и кино. Озвучивала мультфильмы

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Нюша делилась с поклонниками очередным пикантным фото, где позировала в откровенном купальнике кораллового цвета, продемонстрировав "пятую точку".