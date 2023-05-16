'Нужно загадать желание': российский рэпер 'порвал' зал шуткой про Путина. Видео

Известный российский рэпер Noize MC (настоящее имя – Иван Алексеев), который осуждает войну в Украине, гастролирует по Европе с концертами. Во время одного из своих выступлений, артист мощно пошутил про кремлевского диктатора Владимира Путина. Он призвал загадать желание и рассекретил мысли множества украинцев.

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Ролик, который уже стал вирусным, распространили в TikTok. После слов звезды зал буквально взорвался овациями. К слову, Алексеев известен своими антивоенными высказываниями и острыми шутками (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Во время исполнения следующей песни нужно обязательно загадать желание. Только никому его не рассказывайте, а то не сдохнет", – произнес со сцены Noize MC. Аудитория несомненно поняла, что имеет в виду музыкант. После горя, которое принес президент РФ нашему народу, украинцы имеют одно желание на всех.

Напомним, рэпер дал концерт в Молдове 22 апреля 2023 года. Во время мероприятия охрана отобрала украинские флаги у зрителей и пыталась вывести их из зала. Это заметил вокалист. Иван Алексеев остановил выступление и заявил: пока флаг не вернут – он не продолжит петь. В этот момент люди поддержали кумира и начали скандировать "Нет войне".

Как известно, сейчас Noize MC живет в Литве. Он женат и имеет двоих детей. В 2022 году знаменитость внесли в список "иностранных агентов" в России.

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