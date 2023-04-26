Ножи, скелеты летучих мышей и плюшевые мишки: необычные коллекции Джоли, Деппа и других знаменитостей

Знаменитости, которые получают солидные гонорары, могут позволить себе коллекционировать все, что заблагорассудится. К примеру, американский актер и кинопродюсер Леонардо Ди Каприо сначала приобрел череп мозазавра, а затем – кости аллозавра за 2,5 миллиона долларов.

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Какие еще удивительные экспонаты собирают звезды? Читайте в материале OBOZREVATEL.

Том Хэнкс: антиквариатные печатные машинки

Американский актер и продюсер Том Хэнкс не только снимается в кино, но и пишет книги. Это занятие для души стало вдохновением для создания коллекции из печатных машинок. В настоящее время их более 300 штук. Причем не любых, а старинных (с начала ХХ века).

Дастин Хоффман: игрушки

Американский актер и режиссер Дастин Хоффман выделил для своей коллекции целую комнату. У него есть более тысячи плюшевых мишек (не любые, а исключительно Тедди), количество которых ежедневно растет. Даже на дне рождения знаменитости друзья и родственники часто дарят игрушки, ведь знают, что так точно не прогадают с выбором презента.

Анджелина Джоли: мечи и кинжалы

Американская актриса, фотомодель и режиссер Анджелина Джоли с начала своей карьеры коллекционирует холодное оружие: ножи, кинжалы и мечи эпохи Ренессанса. Свои экспонаты знаменитость держит в закрытом на замок шкафу, чтобы случайно не травмировались ее 6 детей.

Джонни Депп: куклы Barbie и не только

Американский актер, продюсер, режиссер, сценарист и музыкант Джонни Депп в юные годы собирал скелеты голубей и летучих мышей, а также засушенных жуков. Со временем ему это надоело, поэтому начал коллекционировать старые шляпы и Barbie. Кинозвезда предпочитает куклы в виде знаменитостей: Элвис Пресли, Бейонсе, Мэрилин Монро, Одри Хепберн, и, конечно же, его персонаж из "Пиратов Карибского моря" – Джек Воробей.

Ранее OBOZREVATEL писал об экзотических животных, которые живут дома у знаменитостей. Речь идет о кинкажу, олене, осьминоге и не только.

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