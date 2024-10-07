Новую 'Мисс Россия' из Чувашии затравили за внешность и происхождение: как выглядит главная 'красавица' страны-оккупанта. Фото

В РФ прогремел национальный конкурс красоты "Мисс Россия" и хоть жюри попыталось выбрать самую достойную победительницу – Валентину Алексееву из Чувашии, общество даже в красивой внешности нашли недостатки и в своей лучшей манере затравили 18-летнюю девушку за красоту и происхождение. Ее назвали недостойной титула из-за того, что участница якобы родом из Чувашской Республики.

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То есть они называют россиянами граждан чужих стран, таких как Украина и Грузия, а людей, которые живут подальше от Москвы на территориях, которые более века назад стали частью России, – иностранцами. В комментариях под новостями в росмедиа о победительнице "Мисс Россия" Алексееву назвали "не славянкой" и "не русской девушкой".

"Мисс Россия" кто угодно, но не российская девушка. И так всегда".

"Чуваши коренной народ, как и мордва, например. Но не русские – это да. Я тоже за славянку на конкурсе!"

"Вот уже не думала, будучи наполовину чувашкой, что даже из этой национальности кто-то ущемится. Хотя казалось бы".

Раскритиковали также облик 18-летней девушки. Россиянам не понравилась ее улыбка и ровные зубы. "Зубастенькая", "Она похожа на олененка", "Молодец, но, мое субъективное, выглядит гораздо старше", "Какая зубастая. Главное, что врачом будет, надежную специальность выбрала", "Там какая-то проблема с зубами", "Странно с такими зубами победить в конкурсе красоты", "Кривые зубы сразу бросаются в глаза" и тому подобное.

Как пишут росмедиа, Валентина Алексеева только недавно окончила школу, переехала в столицу и решила стать врачом. Она удивительным образом совмещает обучение, балет, спорт и конкурсы красоты. В частности, на ее руках периодически можно заметить обручальное кольцо, но Алексеева это не комментирует. Участие в "Мисс Россия" 18-летняя девушка приняла после того, как в прошлом году победила в "Мисс Чувашия".

Что интересно, она должна представить РФ на международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная" в Мексике в ноябре.

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