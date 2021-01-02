Новорічний номер 'Дизель шоу' звинуватили в плагіаті. Відео

Відому гумористичну студію "Дизель шоу" звинуватили в плагіаті одного з їхніх номерів.

Після новорічного концерту "Дизель шоу" в мережі помітили, що один з їхніх номерів дуже схожий на виступи 2012 року КВН команди "Станция Спортивная" з Москви. Так, у роликах помітно не тільки ідентичні костюми на гумористах, а й сам сюжет номера дуже схожий.

Користувачі мережі були розчаровані плагіатом і зазначили, що вони "сильно попалися".

"Мені здалося або ви вкрали номер у фіналістів КВН 2011 року? Повністю сплагіатили весь номер! Порівняйте самі", "Новий рік – новий плагіат", "Так тупо спалитися, фу", "Мда, красти не гарно, особливо в новий рік" , "Розчарували", – писали в мережі українці.

На коментарі про те, що "Дизель Шоу" запозичили номер російської команди КВН, представники студії поки мовчать.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українці пояснили, чому почали дивитися "Дизель шоу" замість "Вечірнього Кварталу".