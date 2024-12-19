'Новая' прическа Трампа озадачила сеть: как выглядит будущий президент США без фирменного начеса. Фото

Новоизбранного президента США Дональда Трампа невозможно представить без его фирменного начеса, который часто легко развивается на ветру и превращается в хаос. Однако "новая" укладка будущего главы Штатов озадачила сеть.

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Дональда Трампа заметили в гольф-клубе Trump International в Палм-Бич. Он был расслаблен, а его прическа повторяла этот вайб. В сети распространили видео, как он подходит к посетителям заведения и спрашивает, хорошо ли они проводят время. Именно в этот момент американцы заметили его смену имиджа.

Дональд Трамп вышел к людям в своей одежде для гольфа: белой рубашке-поло и брюках. В руках он держал красную кепку, которая могла "примять" волосы и создать "новую" прическу.

В то же время в сети упомянули похожую ситуация, которая произошла в 2019 году. Тогда Дональд Трамп отказался от своей формовой прически и зачесал волосы назад. "Новый" имидж президента США так само озадачил сеть.

Интернет-пользователи писали в соцсети X, передает Hindystan Times: "Волосы на голове Трампа так удивительны именно потому, что они выглядят намного, гораздо более нормально, чем его обычный вид".

Они в шутку сравнивали тогдашнюю прическу Трампа с прическами многочисленных икон поп-культуры. Некоторым он напомнил персонажа Гордона Гекко из популярного фильма "Уолл-стрит". Остальные увидели в его образе Майкла Скотта с первого сезона сериала "Офис", Биффа Таннена из фильма "Назад в будущее", Денниса Хоппера из "Супербратьев Марио" и Патрика Бейтмена из "Американского психопата".

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