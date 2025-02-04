Новая 'любовница' Путина закрутила роман с Z-артистом, который был доверенным лицом диктатора. Видео

Новая "любовница" российского диктатора Владимира Путина Екатерина Мизулина публично поцеловалась с Z-певцом Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов). Это произошло прямо на глазах у детей.

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Глава Лиги безопасного интернета и путинист Дронов стали героями обсуждений в соцсетях из-за своего поведения. На фоне публикации видео пошли слухи, что они закрутили роман.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в московской школе во время концерта. Дети начали кричать "Горько". Тогда Z-певец сделал вид, что целует Мизулину, прикрывая их губы рукой. После этого Shaman рассмеялся.

Слухи об их романе ходят уже несколько месяцев на фоне информации о разводе Дронова. Оба они неоднократно публиковали совместные фото. Артист поздравлял Мизулину с днем рождения. Однажды они также позировали в домашней обстановке с букетом роз.

Стоит отметить, что в прошлом году ходили слухи, будто Путин променял Алину Кабаеву на Мизулину, ответственную за цензуру в России. Блондинку прозвали "новой фавориткой" российского диктатора.

Информацию о романе также подтверждала исполнительный директор фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, которая утверждала, что Ольга определенно в его вкусе.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Канада ввела санкции против Мизулиной и других юридических субъектов страны-агрессора.

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