Новая эра монархии: стало известно, что означали головные уборы Кейт Миддлтон и принцессы Шарлотты на коронации Чарльза ІІІ

В субботу, 6 мая, в Лондоне состоялась официальная коронация Чарльза III, а также его супруги Камиллы. Как и обсуждалось ранее, Кейт Миддлтон нарушила многовековую традицию и надела на торжество на тиару, а цветочный головной убор. В похожем ободке, только его уменьшенной версии, появилась и внучка короля – принцесса Шарлотта.

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Можно было не сомневаться, что украшения на головах принцессы Уэльской и ее дочери имеют тайный смысл. О нем рассказал Vogue.

Головной убор принцессы Шарлотты – это дизайнерское творение Jess Collett x Alexander McQueen из хрусталя и серебряной нити.

Предполагается, что этот своеобразный хрустальный венок является данью необычному мотиву, который Чарльз ІІІ внедрил в свою коронацию. Оказывается, суверен пригласил на церемонию так называемого Зеленого Человека – это древняя фигура из британского фольклора, что символизирует весну и возрождение. Он носит корону из дуба, плюща и боярышника, а также символические цветы.

Кроме того, монарх всю жизнь интересовался природой, садоводством и вопросами защиты окружающей среды. Так что головные уборы Кейт Миддлтон и принцессы Шарлотты можно расценивать как дань уважения увлечениям Чарльза.

Как известно, отказ от тиары – это нарушение многовековой традиции, однако вместе с тем Кейт Миддлтон в очередной раз продемонстрировала, что она и ее семья во главе с главным наследником на престол принцем Уильямом – это новая эра монархии. Нельзя сказать, что принцесса Уэльская пошла против правил. Она лишь доказала, что консерватизм может модернизироваться на уровне со всем цивилизованным миром.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на коронации присутствовала супруга президента США Джо Байдена и ее внучка Финнеган Байден. Они выбрали неожиданные образы для важного события – наряды в цветах украинского флага.

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