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Новая эра монархии: стало известно, что означали головные уборы Кейт Миддлтон и принцессы Шарлотты на коронации Чарльза ІІІ

Анна Кравчук
Люди
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Новая эра монархии: стало известно, что означали головные уборы Кейт Миддлтон и принцессы Шарлотты на коронации Чарльза ІІІ

В субботу, 6 мая, в Лондоне состоялась официальная коронация Чарльза III, а также его супруги Камиллы. Как и обсуждалось ранее, Кейт Миддлтон нарушила многовековую традицию и надела на торжество на тиару, а цветочный головной убор. В похожем ободке, только его уменьшенной версии, появилась и внучка короля – принцесса Шарлотта. 

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Новая эра монархии: стало известно, что означали головные уборы Кейт Миддлтон и принцессы Шарлотты на коронации Чарльза ІІІ

Головной убор принцессы Шарлотты – это дизайнерское творение Jess Collett x Alexander McQueen из хрусталя и серебряной нити.

Новая эра монархии: стало известно, что означали головные уборы Кейт Миддлтон и принцессы Шарлотты на коронации Чарльза ІІІ

Предполагается, что этот своеобразный хрустальный венок является данью необычному мотиву, который Чарльз ІІІ внедрил в свою коронацию. Оказывается, суверен пригласил на церемонию так называемого Зеленого Человека – это древняя фигура из британского фольклора, что символизирует весну и возрождение. Он носит корону из дуба, плюща и боярышника, а также символические цветы. 

Новая эра монархии: стало известно, что означали головные уборы Кейт Миддлтон и принцессы Шарлотты на коронации Чарльза ІІІ

Кроме того, монарх всю жизнь интересовался природой, садоводством и вопросами защиты окружающей среды. Так что головные уборы Кейт Миддлтон и принцессы Шарлотты можно расценивать как дань уважения увлечениям Чарльза.

Новая эра монархии: стало известно, что означали головные уборы Кейт Миддлтон и принцессы Шарлотты на коронации Чарльза ІІІ

Как известно, отказ от тиары – это нарушение многовековой традиции, однако вместе с тем Кейт Миддлтон в очередной раз продемонстрировала, что она и ее семья во главе с главным наследником на престол принцем Уильямом – это новая эра монархии. Нельзя сказать, что принцесса Уэльская пошла против правил. Она лишь доказала, что консерватизм может модернизироваться на уровне со всем цивилизованным миром. 

Новая эра монархии: стало известно, что означали головные уборы Кейт Миддлтон и принцессы Шарлотты на коронации Чарльза ІІІ

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