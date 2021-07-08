Новая девушка Андрея Богдана засветилась в мини-юбке и топе. Фото

Новая девушка бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана – блогер Карина Тищенко – поделилась в сети новым снимком, на котором продемонстрировала стильный лук. Она позировала в короткой юбке и топе.

Свой образ девушка дополнила украшениями. Соответствующее фото Тищенко опубликовала на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Возлюбленная Богдана появилась перед подписчиками в мини-юбке и коротком топе белого цвета с золотыми заклепками, который подчеркнул фигуру девушки. Свой аутфит она завершила аксессуарами в виде браслетов и часов.

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Судя по снимкам в соцсетях, Карина очень тщательно следит за своей фигурой, чтобы всегда оставаться в отличной форме. Девушка также любит позировать в одном белье.

К слову, Богдан и его новую пассию уже видели вместе на нескольких светских мероприятиях. В частности, в Анталии (Турция) они отдыхали в 5-звездочном отеле Titanic Mardan Palacе на показе мод Ocean fashion show.

Биографическая справка:

Андрей Богдан – украинский государственный деятель, юрист, политик. Руководитель Администрации президента, позднее – Офиса президента Украины (с 25 июня 2019 года по 11 февраля 2020 года). Член СНБО с 31 мая 2019 года по 12 февраля 2020 года. Заслуженный юрист Украины (2007).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети появился снимок, на котором бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан засветился на концерте российского исполнителя Басты (Василия Вакуленко).