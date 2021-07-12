Новая девушка Андрея Богдана в пижаме засветила свою квартиру. Фото

Новая девушка бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана – блогер Карина Тищенко, которой приписали роман СМИ – поделилась в сети новым снимком, на котором показалась в стильной пижаме. При этом она засветила одну из комнат в своей квартире.

Соответствующее фото Тищенко опубликовала на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). На кадрах видно, что девушка живет в просторной квартире в светлых тонах.

Тищенко позировала на камеру в пижамных шортах и коротком топе бежевого цвета. Также она дополнила домашний образ аксессуаром в виде ожерелья с кулоном.

На фоне виднеется одна из комнат девушки Богдана. Там есть большой диван и шкаф с различными предметами интерьера. Стоит отметить, что квартира Тищенко сделана в светлых тонах.

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К слову, Богдан и его новую пассию уже видели вместе на нескольких светских мероприятиях. В частности, в Анталии (Турция) они отдыхали в 5-звездочном отеле Titanic Mardan Palacе на показе мод Ocean fashion show.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новая девушка бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана – блогер Карина Тищенко – поделилась в сети новым снимком, на котором продемонстрировала стильный лук. Она позировала в короткой юбке и топе.